SAS utsatt for cyberangrep

Nettsiden til flyselskapet SAS er nede tirsdag ettermiddag, etter å ha vært utsatt for et cyberangrep. Angrepet skjer etter flere cyberangrep mot svenske medier tirsdag.

Saken oppdateres.

– Vi jobber for fullt med å undersøke hvordan vi prøver å stoppe det, sier pressevakt i SAS Anna Sandell til VG.

– Gruppen publiserte egen info om angrepet klokken 16.35, sier hun, men vil ikke si hvilken gruppe det er snakk om.

VG har blitt kontaktet av flere som forteller at de tilsynelatende blir logget inn på det som skal være andres SAS-kontoer, når de prøver å logge inn på sin egen.

Noen forteller at de får tilgang til det som ser ut til å være andres flyvninger og eurobonus, og at de kan bestille flyvninger i andres navn.

SAS har blitt gjort kjent med dette av VG, men skriver i en SMS at de ikke har noen ytterlige kommentar.

Tidligere tirsdag gikk hackergruppen «Anonymous Sudan» ut og hevdet at de sto bak et omfattende angrep på flere svenske nettsider, og viste til koranbrenningen i Sverige. Sveriges Television var blant nettsidene som ble rammet.

Det er ikke avklart om denne gruppen står bak angrepene mot SAS.

Mandag kveld publiserte gruppen et innlegg på Telegram hvor de varslet at svenske medier ville bli angrepet.

IT-sikkerhetsekspert Marcus Murray, sa til SVT at det ikke er gitt at gruppen består av personer fra Sudan.

– Russland har mye å tjene på at de muslimske landene er sinte på oss på grunn av koranbrenningene. Erodogan sa at Tyrkia ikke ville slippe oss inn i NATO på grunn av dem. Det er logisk at russiske aktører ønsker å få de muslimske gruppene til å fortsette å piske opp stemningen mot Sverige, sa han.

Det er uklart hvor lenge SAS sin nettside har vært nede, men VG ble gjort oppmerksom på feilen like etter klokken 17. I 18-tiden er det fortsatt ikke mulig å komme inn på siden.