SAS oppfordrer Flyr-ansatte til å søke jobb

SAS lyser ut stillinger og ber tidligere Flyr-ansatte om å søke.

Omlag 200 kabinansatte i flyselskapet Flyr kan få tilbud om å jobbe i SAS.

Det melder NRK.

– For det første så er det trist at Flyr-reisen endte slik den gjorde, for konkurranse gjør oss alle bedre, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund til E24.

Hun legger til:

– Vi vet at det er veldig dyktige og flinke ansatte som jobbet i Flyr og vi jobber med å rekruttere til basene våre i Oslo, København og Stockholm, så vi oppfordrer Flyr-ansatte til å søke.

Mer enn 400 ansatte mister nå jobben i Flyr etter at selskapet begjærte seg konkurs.

– Det er mange som nå må se seg om etter noe annet, sa styreleder Erik G. Braathen, i forbindelse med konkursen tirsdag.

Han la da til at Flyr kan gi de ansatte de beste skussmål:

– Dette er folk som har mye energi, kompetanse, er blide og glade.

Flyr har vært på pengejakt siden i fjor høst, og den finansielle situasjonen ble akutt da flyselskapet ikke klarte å lande en ny finansieringspakke.

Mandag varslet Flyr at kriseplanen gikk i vasken. Det satte selskapet i en kritisk situasjon, og styret har vurdert om det finnes alternativer for videre drift.

Flyr har siden oppstarten hatt behov for stadige påfyll av penger i kassen.

Finansieringsplanen i fjor høst ga i første omgang 250 millioner kroner, men Flyr har hatt behov for mer penger, blant annet for å betale en CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april.