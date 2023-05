Varsler kryptert meldingstjeneste på Twitter

(E24) Elon Musk antyder at Twitter går i direkte konkurranse med tjenester som Whatsapp og Signal allerede i dag.

Elon Musk planlegger endringer for Twitter.

I melding på mikrobloggen skrev Musk tirsdag kveld amerikansk tid at en kryptert meldingstjeneste bør være klar på Twitter allerede onsdag.

Gründeren hevder dette vil bli stadig mer avansert raskt.

– Lanseringen av krypterte direktemeldinger bør skje i morgen. Dette vil bli mer sofistikert raskt. Syretesten er om jeg ikke skal være i stand til å se meldingen, om det så er et våpen rettet mot hodet mitt, skriver Musk.

Krypterte meldinger betyr at kun senderen og mottakeren av meldingen er i stand til å lese hva som blir skrevet.

Dette gjør at man får beskyttet samtalene sine, og er sikker på at informasjon man ønsker å holde hemmelig ikke kommer på avveie.

Meta-eide Whatsapp er blant appene som har hatt dette i flere år.

MUSK-EID: Elon Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

Krypterte meldinger kommer i tillegg til flere andre oppdateringer Musk ønsker å lansere i nær fremtid på Twitter.

Milliardæren har nylig sluppet tjenesten Twitter Blue, som er abonnementsstyrt, og erstatter den galme verifiseringshaken som kjente mennesker har fått ved siden av navnet sitt.

Nå får man blå verifiseringshake om man abonnerer.

Siden han kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar i fjor, har Musk signalisert at han ønsker å gjøre Twitter til en altmulig-app.

Ifølge CNBC har Musk latt seg fascinere av kinesiske såkalte super-apper, som WeChat, som man kan bruke til alt fra å ha private samtaler, til betaling og shopping.

I nær fremtid ønsker han også å inkludere en telefonfunksjon, som skal gjøre at man kan ringe hvem som helst i hele verden uten å ha et telefonnummer.

Tirsdag ble det også kjent at den kontroversielle mediepersonligheten Tucker Carlson skal ha et chat show på Twitter.

KONTROVERSIELL: Tucker Carlson kunngjorde i en video på Twitter at han tar med seg programmet sitt til Twitter.

Carlson hadde det mest populære politiske chat showet i USA, men han og Fox News gikk hver til sitt like etter at Fox News inngikk et forlik i et søksmål fra Dominion Voting Systems.

Dominion lager stemmemaskiner, og selskapet saksøkte kanalen for å ha spredt grunnløse påstander om at maskinene ble brukt til valgfusk, og partene inngikk forlik for 787,5 millioner dollar.