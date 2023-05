Euroen over 12 kroner for første gang siden mars 2020

Kronesvekkelsen bare fortsetter. Euroen er nå på et av sine dyreste nivåer mot kronen noensinne.

Kopier lenke

Kopier lenke

Saken oppdateres ...

Kronen har bare svekket seg mer og mer mot viktige utenlandske valutaer i år.

Tirsdag ettermiddag kostet euroen mer enn 12 kroner ved 16-tiden.

Siden har den bikket rett under igjen. Ved 16.40-tiden koster én euro 11,99 kroner.

Dette er første gang siden mars 2020, helt tidlig under coronapandemien, at euroen bikker 12 kroner.

Norges Bank uttalte nylig at den svake kronekursen kan gi høyere rente enn sentralbanken tidligere har sett for seg. Den svenske kronen har også svekket seg, men ikke like mye som den norske. Mandag uttalte Sveriges visesentralbanksjef at kronen kunne bli et problem.

Tidligere tirsdag ventet valutastrateg Dane Cekov i Nordea at euroen kunne passere over 12 kroner i morgen, onsdag. Det fordi Norges Bank i morgen kunngjør hvor mye kroner de skal selge i juni. Norges Bank reduserte kronesalget i april og mai.

– Det er vanskelig å se for seg markant lavere kronesalg slik en rekke utenlandske aktører har sett for seg ettersom statens petroleumsinntekter vil være markert høyere enn oljepengebruken i år, sier Cekov.