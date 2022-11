Norwegian stanser salg av fleksible billetter på flere ruter

Norwegian stanset tirsdag salget av fleksible billetter på en del ruter da de ikke ønsker å være forsikringsselskap for Flyr sine passasjerer.

TAR GREP: Norwegian stanser midlertidig salget av sine mest fleksible billetter på en del ruter hvor de konkurrer med Flyr.

Ved å kjøpe den mest fleksible billetten med avbookingsmulighet har man nemlig mulighet til å få pengene refundert, noe usikre Flyr passasjerer ser ut til å ha benyttet seg av.

Tirsdag er nemlig en skjebnedag for Flyr. Selskapet, som ble etablert i 2020, prøver å hente inn friske penger for å holde seg i luften, og fristen for kriseemisjonen – kapitalutvidelsen – løper ut klokken 16.30 tirsdag. I ytterste konsekvens kan selskapet gå konkurs.

– Vi har stengt salget av fleksible billetter på en del av våre ruter fordi vi ikke kan være forsikringsselskap for Flyr sine kunder. Dette er ikke noe vi ønsker å gjøre og det er midlertidig, i første omgang ut november, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til VG.

Salget stanset klokken 14.30

Salget av fleksible billetter på en del ruter som trafikkeres av både Norwegian og Fly, ble stanset innført rundt klokken 1430.

Dette skjer etter at Forbrukerrådet tidligere tirsdag tipset VGs lesere om at dette var en mulighet.

Tuman sier han har sympati for at mange flypassasjerer usikre.

– Vi gjør det ikke for å straffe dem, men når flypassasjerer kjøper fleksible billetter for å sikre seg, fortrenger de våre kunder, sier Tuman.

Dette er rutene

Det er på følgende ruter har Norwegian stengt salget av de mest fleksible billettene, Flex, ut november, alle fra Oslo: Nice, Roma, Barcelona, Alicante, Malaga og Las Palmas (Gran Canaria).

Billetter hvor man kan endre dato ved å betale et gebyr, vil fortsatt være i salg.

Tuman opplyser at salget av fleksible billetter på disse rutene tiltok tirsdag.

– Vi følger med på salget fra time til time og har sett bevegelser, sier han.

Har du brukt ditt vanlige betalingskort til å gjøre opp for flyreisen, er du ifølge Forbrukerrådets jurist Thomas Iversen trygg på å få pengene tilbake dersom et flyselskap går konkurs.

– Har du betalt med kort, både debet og kreditt, så har du rett på refusjon fra kortutsteder hvis flyet blir kansellert - uansett grunn, sier Iversen og peker på at det står i kortavtalen du en gang signerte.