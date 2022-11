Mowi deler ut 880 millioner i utbytte

Laksekjempen leverer rekordhøye inntekter og vil dele ut 880 millioner kroner i utbytte til aksjonærene.

TALLSLIPP: Mowi, der John Fredriksen er storeier, rapporterer resultater for tredje kvartal.

Mowi legger frem resultatet for tredje kvartal onsdag morgen.

Kvartalsrapporten viser et operasjonelt driftsresultat på 240 millioner euro, opp fra 131 millioner euro i samme periode året før.

Det er i tråd med selskapets oppdatering tidligere i høst

Driftsinntektene steg samtidig til rekordhøye 1,26 milliarder euro fra 1,03 milliarder euro, mens resultatet etter skatt økte til 75 millioner euro fra 23 millioner euro.

Mowi vil dele ut et utbytte på 1,7 kroner per aksje til aksjonærene. Det tilsvarer en utbetaling på 880 millioner kroner. Ved forrige korsvei, i andre kvartal, betalte Mowi et utbytte på 2,3 kroner per aksje.

Utbyttenivået for tredje kvartal tilsvarer 50 prosent av det justerte resultatet per aksje, et minimum i Mowis utbyttepolitikk.

John Fredriksen-selskapet Geveran Trading er største eier i Mowi med 78,3 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 15,1 prosent. Det vil gi et utbytte på rundt 130 millioner kroner.

Investeringer fryst etter skatteforslag

I høst har regjeringens forslag om grunnrenteskatt skapt bølger i laksenæringen. Børsverdiene har rast og flere av oppdretterne har lagt investeringer på is i påvente av de endelige detaljene.

I rapporten skriver Mowi at selskapet har satt alle nye strukturelle investeringer i Norge på pause frem til en mer bærekraftig avtale for industrien har blitt nådd.

– Mowi er et globalt selskap, og laks kan produseres over hele verden. Til syvende og sist handler det bare om kostnader, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i en pressemelding.

– Dersom regjeringens skatteforslag blir stående, tror jeg Norge over tid vil miste sin ledende posisjon innen havbruk. Utviklingen vil skje i andre land nærmere markedene og med bedre rammevilkår, sier han.

Slaktet mer laks

Mowi melder om samlede oppdrettsvolumer i kvartalet på 133.808 tonn. Det var opp fra 117.115 tonn på samme tid i fjor.

Samtidig holder selskapet prognosen uendret på 460.000 tonn for hele 2022. I 2023 venter Mowi et volum på 470.000 tonn.

I oppdrettsvirksomheten var det «god prisoppnåelse, rekordhøye volumer og relativt stabile kostnader sammenlignet med forrige kvartal», oppsummerer Mowi.

Rekordhøye laksepriser har sendt lakseselskapenes inntjening til nye høyder det siste året.

En stor overvekt av meglerhusene anbefaler fortsatt kjøp av lakseaksjene, til tross for at skatteforslaget har medført kraftige kutt i verdsettelsene.

Virksomheten som driver med videreforedling, Mowi Consumer Products, legger frem et operasjonalt driftsresultat på 30 millioner euro.

Det er et rekordhøyt resultat, og Mowi peker på «god drift på selskapets mange fabrikker i Europa, Amerika og Asia».