Tibber tapte en halv milliard i fjor – vil kutte 50 stillinger

(E24) – Den tidligere vinneroppskriften med vekst til enhver pris er lengst forbi, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

Strømselskapet Tibber tilbyr frivillige sluttpakker til 50 ansatte.

– Dette er et grep som alle andre vekstselskaper gjør i denne verden. Vi har en veldig klar retning mot bærekraftig vekst, det betyr at vi skal ha en lønnsom vekst mot slutten av året, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes til E24.

– Det er en kjip beskjed å gi ansatte, men vi har lagt vekt på at det skjer slik at det er frivillige sluttpakker som man velger å tre inn i.

Selskapet har 350 ansatte i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Nederland.

Det var DN og Firda som omtalte saken først.

Omsetningsøkning

I fjor økte Tibber omsetningen fra 2,9 milliarder kroner til 8,3 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte på minus 508,5 millioner kroner og ebitda endte på minus 295,1 millioner kroner.

– Vi har gjort store investeringer og vokst kraftig. Omsetningen vokste med fem milliarder kroner i fjor, fra 2,9 milliarder kroner til 8,3 milliarder kroner. I denne perioden er vi også blitt ineffektive på et par områder. Den biten tar vi nå ut slik at vi oppnår lønnsomhet i andre halvår, sier Aksnes.

– Hvorfor er det nødvendig med sluttpakker?

– Det har med det økonomiske klima ellers å gjøre. Vi ser at det er viktig å ha en bærekraftig vekst. Den tidligere vinneroppskriften med vekst til enhver pris er lengst forbi.

Ifølge Aksnes skyldes fjorårets underskudd at selskapet investerte tungt i Tyskland og Nederland, samt i nye produkter.

– Vi hadde en klar plan i 2022, og i 2023 blir det litt andre takter. Nå skal vi høste av gevinsten vi gjorde i fjor.

Klagestorm

I oktober i fjor valgte strømselskapet å bytte faktureringsmodell, hvor de forskuddsfakturerte hver kundes forbruk frem til forfallsdato.

Grepet falt ikke i god jord blant kundene og den tidligere kundefavoritten ble gjenstand for en massiv klagestorm.

Etter et kraftig omdømmefall, tok Tibber i desember grep og gjorde det mulig for kundene å omgjøre beløpet Tibber hadde beregnet at de ville bruke.

Men fra mars i år av gjorde selskapet retrett og gikk tilbake til vanlig etterskuddsfakturering igjen.

– Hvor stor innvirkning har det hatt på økonomien?

– Veldig lite. Der har nok avisoverskriftene hatt større innvirkning. Det som er soleklart er at vi er glad for at vi reverserte den modellen. Det er et produkt vi overhodet ikke skulle hatt, og vi skal aldri, aldri ha den igjen. Det var nødvendig i noen måneder i en overgang mellom ulike typer strømhandelsløsninger vi jobbet med.

Schibsted er eier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.