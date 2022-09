Forbrukerrådet reagerer på Tibber-grep: – Kunden skal ikke være strømsalg­selskapenes bank

Kunder av Tibber må betale neste strømregning delvis basert på estimert forbruk. Forbrukerrådet sier kundene i verste fall ender opp med å gi Tibber et usikret lån.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Tibber-kunder vil få en unormalt høy regning i posten 1. oktober. Da må kundene betale for strømforbruket sitt i september, i tillegg til estimert forbruk for halve oktober.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det fremstår som et kreativt forsøk på å ikke bli definert som forskuddsbetaling.

De anbefaler at alle benytter seg av muligheten til å sette forfallsdato så langt frem i tid som mulig.

– Forbrukerrådet er generelt skeptisk til forskuddsbetaling. Det gjelder også når det gjelder strøm, hvor kundene i verste fall ender opp med å gi selskapet et usikret lån, sier Iversen.

Dette vil kundene merke på lommeboka når de må betale for halvannen måneds strømbruk i oktober, ifølge Iversen.

– Kunden skal ikke være strømsalgselskapenes bank. Hvis selskapene trenger sikring, så bør dette løses på annet vis, og noe myndighetene eventuelt bør se på.

Tibber beklager

PR-sjef i Tibber, Gaute Haaversen-Westhassel er forelagt kritikken fra Forbrukerrådet, og sier at de har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange er i.

– Vi er fullstendig klar over at dette kommer brått på for kundene våre og det beklager vi veldig, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på, sier han.

Videre etterlyser han statsgarantier, og mener at fraværet av disse gjør at Tibber må endre faktureringsvarsel på kort varsel.

– Vi vet at fristen er kort og håper at mer fleksible betalingsløsninger gjør kundene bedre i stand til å håndtere de høye strømprisene både nå og i fremtiden, sier Haaversen-Westhassel.

– Målrettet grep

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet sier følgende om saken:

– Det viktigste grepet staten tar for å bistå strømkundene, er den omfattende strømstøtteordningen for husholdningene. Den har vist seg å være et målrettet og treffsikkert grep for å håndtere de økte strømprisene som følge av krigen i Ukraina og lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner.

– Vårt inntrykk er at tilgang på likviditet er et begrenset problem i Norge. Innenfor dagens regelverk kan kraftleverandørene bruke både forskudds- og etterskuddsvis fakturering av strømforbruket. Vi er ikke kjent med at kraftleverandører har problemer med å finansiere seg i det private kapitalmarkedet.

NVE: Krav for å forhåndsfakturere

Kjell Rune Verlo, seniorrådgiver i NVE, sier at kraftleverandørene har mulighet til å forhåndsfakturere kundene sine.

Det stilles imidlertid noen krav dersom de gjør det.

– Det er for eksempel at det er mindre enn 10 uker mellom fakturaforfall og tidspunktet kunden har brukt strømmen og at kraftleverandøren legger til grunn det faktiske forbruket fra tilsvarende periode året før. Dersom dette volumet ikke er tilgjengelig for kraftleverandør skal de benytte Elhubs estimat for fremtidig årlig forbruk i målepunktet, sier Verlo.

– Det er også satt krav til hvilken pris som kan brukes i forskuddsfakturering. For kontrakter der prisen ikke er kjent før faktureringstidspunktet, for eksempel spotprisavtaler, skal prisen maksimalt settes til systemprisen satt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, tilføyer han.

Schibsted er eier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.