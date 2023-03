Mener sveitsisk bank utløser tungt børsfall: – Er betydelig usikkerhet

(E24) Credit Suisse-aksjens stup er gnisten som setter fyr på ny bankfrykt, ifølge sjefstrateg Christian Lie. Han mener banktrøbbelet kan øke faren for tilbakeslag i økonomien.

Sjefstrateg Christian Lie i Formue.

Credit Suisse-aksjen stuper 24 prosent etter at den største aksjonæren ikke vil skyte inn mer penger i banken.

En rekke andre banker faller også tungt igjen, kort tid etter at bankkollapsen i USA sendte sjokkbølger gjennom markedene.

Indeksen som følger europeiske bankaksjer faller over seks prosent onsdag, skriver E24.

Her hjemme faller den største banken DNB med 3,7 prosent, mens Oslo Børs er ned 3 prosent. Samtidig trekkes oljeprisen ned og den norske kronen svekkes.

– Vil kunne øke resesjonsfaren

Sjefstrateg Christian Lie i Formue peker på aksjestupet i Credit Suisse, en bank som i lang tid har vært forfulgt av problemer, som en utløsende faktor for dagens børsfall. De siste fem årene har aksjen falt 90 prosent.

Lie peker på prisen i markedet for å forsikre seg mot konkurs i Credit Suisse er på et nivå som «indikerer at investorene er betydelig bekymret for utsiktene for en ganske stor bank i europeisk målestokk».

– Men jeg tror at det som preger markedene er en betydelig usikkerhet og mangel på transparens, sier han til E24.

Lie trekker frem mulige konsekvenser for økonomien etter bankproblemene som har kommet til overflaten. I USA har flere banker blitt overtatt av myndighetene, deriblant Silicon Valley Bank (SVB).

– Selv om det er gode grunner til å isolert tenke at dette med SVB og Signature Bank ikke er representative for den globale banksektoren som helhet, i hvert fall ikke de store bankene, så vil jo denne hendelsen på marginen kunne føre til at lønnsomheten i banksektoren vil svekkes, sier Lie.

– Det vil også kunne føre til at bankene blir enda mer forsiktige med å ta risiko i en situasjon der man både i USA og i eurosonen ser at bankene allerede strammer inn i kredittpraksisen, sier han.

Lie viser til låneundersøkelser i USA som viser at bankene strammer inn på utlånene.

– Det har aldri skjedd tidligere at innstrammingene har vært så tydelig uten at det har blitt sett i sammenheng med resesjon resesjonResesjon er nedgangstider i økonomien.. Hvis denne hendelsen svekker bankenes inntjeningsutsikter ytterligere og evne til å yte kreditt til økonomien, så vil det kunne øke resesjonsfaren både i Europa og USA.

– I dødssonen

Også kredittanalytiker Thomas Eitzen i SEB peker på Credit Suisse. Hovedeier Saudi National Bank har sagt at den ikke vil skyte inn mer penger i banken.

– Det er et veldig dårlig signal, sier Eitzen.

Han peker på at markedet er sårbart etter bankkollapsen i USA.

– Folk har bestemt seg for å være redde, kanskje med god grunn, sier Eitzen.

Eitzen sier at problemene i Credit Suisse ikke har noe å gjøre med helgens bankkollaps i USA.

– Man trenger ikke flere dårlige nyheter fra banker. Det gikk ikke lang tid med pustepause, før man blir påminnet om at det går trått i en europeisk bank.

Det blir vanskelig for Credit Suisse å skaffe finansiering nå, ifølge Eitzen.

– På mange måter er dette motpolen til det som skjer i USA. I USA startet trøbbelet med at folk tok ut penger av banken.

– Her er vi i dødssonen, der ting kan gå gærent, sier Eitzen med referanse til at klatrere på Mount Everest når et punkt som er for høyt til at man kan overleve over tid.

Thomas Eitzen, kredittanalytiker i SEB.

I dag tipper Eitzen det er umulig for Credit Suisse å få lånt penger i kapitalmarkedet, men han mener det kan bli mulig senere.

– Banker får inn penger gjennom innskudd på den ene siden, og låner ut på den andre siden. I USA var det innskuddspengene som forsvant, mens her kan det tenkes at mulighetene er døde for å finansiere Credit Suisse med obligasjoner, sier Eitzen.

Det kan bety at hvis ikke det løser seg, har ikke Credit Suisse nok penger. Det er vanskelig å si hvor sannsynlig det er, men markedsprisingen for finansieringen av Credit Suisse er uhåndterlig, ifølge Eitzen.