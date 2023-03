Boligprisene steg 1,5 prosent i hele landet i februar

Lokalt i Bergen steg prisene med 2,3 prosent.

Boligprisene i Bergen har steget mer i Bergen enn i Oslo og Trondheim i februar.

Boligprisene steg med 2,3 prosent i Bergen i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,9 prosent, ifølge Eiendom Norge.

Hittil i år har boligprisene i Bergen steget med 5,6 prosent. Det er svakere enn i Stavanger, men sterkere enn i Oslo og Trondheim.

– Vi ser en sterk prisutvikling i Bergen nå, og med høy aktivitet i boligmarkedet, sier Ketil Krantz, leder for Nordea i Bergen.

Han tror mye av økningen skyldes at utlånsforskriften ble myket opp fra 1. januar. Det har ført til at mange på boligjakt kan få mer lån enn tidligere, sier han.

Det har i februar blitt solgt 458 boliger i Bergen. Det er 3,6 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2022.

Krantz sier mange får solgt boligen sin raskere nå enn for noen måneder siden.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen sist måned var 30 dager. Det er raskere enn resten av landet, som hadde 49 dager i gjennomsnitt.

Høyere rente

Krantz sier ulike faktorer vil trekke boligprisene i hver sin retning fremover.

– Med fortsatt høy inflasjon er det nå ventet enda flere renteøkninger utover året. Vi tror at dette vil legge en demper på boligmarkedet framover, sier Krantz.

Samtidig gjør dyrere byggevarer og uforutsigbare boligpriser at mange nye eiendomsprosjekter nå blir lagt på vent.

– Dette kan føre til langt lavere utbud av nye boliger de neste årene, noe som kan gi ubalanse i markedet og sterk boligprisvekst, sier han.

Medianboligen i Bergen koster nå kroner 3.465.575,-

Steget jevn i år

Korrigert for vanlige sessongvariasjoner steg de nasjonale prisene med 0,3 prosent.

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Så langt i år har prisene på boliger i Norge steget 4,5 prosent. Selv om det er mindre enn samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, er det mer enn årene før pandemien, ifølge Lauridsen.

– Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier Lauridsen.

Obos-økning i februar

Onsdag kom prisene for brukte Obos-boliger i februar.

I hele landet økte prisene med 1,9 prosent, ifølge tall fra boligbyggeren. I Oslo var økningen på 2,1 prosent.

– Dette var noe større oppgang enn ventet. Vi hadde sett for oss at renteøkningene skulle begynne å bite noe mer. I stedet steg prisene i Oslo mer enn vanlig for februar måned, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Januar-hopp

I januar steg boligprisene i Norge 3 prosent, ifølge Eiendom Norge. Det er ikke uvanlig med en økning i boligprisene i årets første måned, også kjent som «januareffekten».

Totalt i fjor steg boligprisene 1,5 prosent. Boligprisene nådde toppen i august 2022. Deretter begynte rentehevingene å bite fra seg og boligprisene falt frem mot jul.

Prisfallet i den perioden er det største i bruktboligmarkedet siden finanskrisen.