Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

Rømt oppdrettslaks truer villaksen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Kartleggingen, som er utført av Norce LFI og Norsk institutt for naturforskning (Nina), er den første av mindre kystvassdrag.

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i små elver og viser behovet for å overvåke og håndtere situasjonen i disse små, men tallrike vassdragene, sier prosjektleder Ulrich Pulg i Norce LFI i en pressemelding.

Pulg understreker at selv om hver enkel elv er liten, er summen av habitatet stor. Det regnes med mer enn 2.000 slike små kystvassdrag i Norge.

– Det er også slik at villaksen vi finner i disse kystvassdragene er ekstra sårbare siden de er fåtallig. Så selv få rømte fisk kan føre til at oppdrettslaks tar over dominansen i vassdraget, sier Pulg.

Det er særlig på Vestlandet det er en høy grad av oppdrettsopphav, særlig i Fjellvassdraget og Øyreselva der det er 95,4 og 92,5 prosent, mens flere elver har over 10 prosent. I Rogaland og Agder ble det estimert en lavere grad av innkrysning.