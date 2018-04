– Det er viktig at dere hører etter hva økonomene sier. Så slipper jeg sannsynligvis å se dere i mitt program Luksusfellen, sier Hallgeir Kvadsheim i en videohilsen til 9.-klassingene.

– Jeg jobber med mennesker som har kommet i vanskeligheter fordi de har brukt mer penger enn de tjener. I verste fall kan du risikere å måtte selge alt du eier for å gjøre opp gjeld, sier Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder ved Kirkens Bymisjon i Bergen.

Han står foran elevene i 9b på Slåtthaug skole. Sammen med Charlotte Engelund fra Hordaland fylkeskommune holder han to skoletimer utenom det vanlige. De to siviløkonomene skal undervise ungdommene i personlig økonomi.

– Støvsuget og satte på potetene

Lynggård forteller at det å tjene sine egne penger er viktig for å kunne begynne et mer selvstendig liv, og lurer om det er noen som jobber. Og det er det. Tenåringene får betalt for å tømme oppvaskmaskiner, hente post og bosspann, klippe plenen, måke snø og passe hunden til naboen.

– Da jeg var på deres alder fikk jeg gradvis mer ansvar. Jeg støvsuget rommet mitt og satte på potetene. Når tror dere at dere kan ta en ordentlig jobb? spør Lynngård.

– Kanskje rundt 16–17, tipper en gutt.

– 18, foreslår en annen.

– 14, sier tredjemann før det fjerde forslaget på 13 år viser seg å være riktig.

Budsjett og prioriteringer

– Skriv ned de tingene du ønsker deg og har lyst til å bruke penger på, foreslår Charlotte Engelund.

9.-klassingene snakker om budsjett, prioriteringer, planlegging, inntekter og utgifter før de får forsøke seg som økonomirådgivere.

Lynngård forteller om den 17 år gamle jenten han nylig traff på et fly. Hun bodde på hybel og var oppgitt over venninnen som brukte pengene på sushi og tøys, og derfor måtte ringe faren når husleien skulle betales. Og hun er ikke alene.

Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at det er stadig flere unge som sliter med å betale. I aldersgruppen 18–24 år, skyldte personer med betalingsanmerkninger totalt 354 millioner kroner ved utgangen av 2017, melder TV 2. Og blant unge mellom 20 og 30 år er det 49.000 som har betalingsanmerkninger, ifølge Lindorff.

– Mange ungdommer får alt av foreldrene og da får de ikke noe forhold til økonomi. Vi prøver å bevisstgjøre dem til å ta mer styring og ansvar og tjene sine egne penger, sier Lynngård.

– Kjempeviktig

Arild Kristensen, som er en av kontaktlærerne for klassen, synes det er bra at ungdommene får lære om personlig økonomi av økonomene fra organisasjonen Econa, som gjør dette som en frivillig innsats.

– Dette er kjempeviktig. Det er rimelig store samfunnsproblemer med folk som bruker langt over evne. Derfor er det veldig bra å få denne undervisningen inn på et så tidlig stadium, slår Kristensen fast.

Ørjan Deisz

Frida-Mathilde Willestofte (15): – Jeg har aldri brukt mye penger, men det jeg får sparer jeg til en PC som jeg skal kjøpe når jeg begynner på videregående. Jeg får ikke så mye ukepenger, men hvis det er noe jeg trenger, så får jeg det. Hjemme rydder jeg huset.

Ørjan Deisz

Ada Berge Hannisdal (14): – Jeg har brukt penger på mat i kantinen og når jeg er med venner. Jeg får hundre kroner uken i lommepenger. Har jeg kjøpt noe og det har blitt litt, tenker jeg at jeg må prøve å spare. Nå sparer jeg til ny mobil. Jeg vasker hos mormor, passer broren min og gjør litt husarbeid.

Ørjan Deisz

Mathias Saltnes Urdal (14): – Jeg pleier å kjøpe noe som jeg ikke trenger, men som jeg bare har lyst på, slik som rundstykker i butikken. Jeg får 120 kroner i måneden. Jeg sparer ikke, når det er noe jeg har lyst på, så ønsker jeg meg det. Jeg støvsuger, tømmer boss og vasker badet hjemme.

Ørjan Deisz

Kristoffer Skaugrud Andreassen (14): – Jeg bruker penger på mat i kantinen og kjøper Litago til 15 kroner. Jeg liker å spare penger og har satt inn en del på bankkontoen. Hvis det er noe jeg trenger, så får jeg det uansett. Jeg rydder huset, bærer ved og hjelper farmor og farfar.

Prøv økonomiekspertens quiz!

Fagsjef Joakim Østbye i Econa har laget denne quizen slik at du kan teste hvor mye du kan om økonomi.