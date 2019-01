NYE KRAV: Norske banker vil nå kreve at du kommer innom og viser frem passet ditt for å kunne fortsette å bruke innlogging med BankID. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nye regler krever pass for å bruke BankID

En ny hvitvaskingslov gjør at norske banker krever pass for at kundene skal kunne logge inn med BankID.