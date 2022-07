Equinor vil dekke abortutgifter for ansatte i USA

Equinor vil tilby økonomisk støtte til ansatte i USA som kan bli nødt til å reise ut av staten de bor i for å ta abort, skriver Dagens Næringsliv.

Equinors konsernsjef Anders Opedal.

NTB

Fredag 24. juni opphevet amerikansk høyesterett Roe vs. Wade-kjennelsen, som siden 1970-tallet har gitt amerikanske kvinner rett til abort. Det betyr i praksis at USAs 50 delstater nå selv kan bestemme om abort skal være lovlig eller ikke.

I kjølvannet av høyesteretts beslutning har en rekke store selskaper i USA, som Amazon, Apple, Disney og Shell, gått ut og sagt at de vil dekke reiseutgifter for kvinnelige ansatte som eventuelt vil måtte dra til andre stater for å ta abort. Nå følger Equinor etter, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge pressetalsmann Ola Morten Aanestad har diskusjonen vært løftet helt opp til konsernledelsen.

– Vi mener kvinners anledning til selv å bestemme over eget liv og helse er en grunnleggende rettighet og en forutsetning for likestilling, sier han.

Equinor har hatt virksomhet i USA i en årrekke. Selskapet har rundt 1.000 ansatte i landet og kontorer i Houston, Connecticut, Boston, San Francisco og New York.