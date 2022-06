– Renten vil være totalt overskyggende

Torsdag får vi svar på hvor mye Norges Bank setter opp styringsrenten. Sjeføkonomer er usikre på om sentralbanken kommer med enkelt eller dobbelt rentehopp.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, tror Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng den kommende uken.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Vi venter at Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

På sankthansaften, torsdag 23. juni, kommer Norges Bank med rentebeslutning og sin pengepolitiske rapport.

Normal praksis for Norges Bank er å heve renten med 0,25 prosentpoeng, men etter høy prisvekst i mai er det nå flere som tror at sentralbanken vil går for en dobbelt renteheving, altså at de hever den med 0,5 prosentpoeng.

Prisene var totalt 5,7 prosent høyere i mai enn under samme måned i fjor, viser tall fra SSB.

Kjerneinflasjonen (prisstigningen utenom strøm og avgiftsendringer) steg samtidig til 3,4 prosent. Det er sistnevnte Norges Bank ser på når de skal sette renten.

– Det at flere mener det kan komme en dobbel renteheving, eller til og med en trippel, illustrerer at usikkerheten og utfallsrommet er større enn på lenge. Norsk økonomi er stram og det er vekst i inflasjonen, så det er ikke uten grunn at noen mener at Norges Bank må gå fortere frem, sier Jullum.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, tror Norges Bank nøyer seg med en renteheving på 0,25 prosentpoeng torsdag.

Tror på dobbelt rentehopp

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, tror på sin side at styringsrenten settes opp med 0,5 prosentpoeng torsdag.

– Arbeidsmarkedet er strammere enn man hadde trodd, prisveksten er høy, og det er fare for at den stiger videre og holder seg høyere enn det Norges Bank regnet med på forhånd.

– Av de faktorene som påvirker renteprognosene, så trekker alle opp. Når alt overrasker på oversiden av det som var ventet, så kan de sette opp renten først som sist, legger hun til.

Les også Trebarnsmor om varslet rentehopp: – Et sjokk

Due-Andresen nevner også at siste rapport fra Regionalt nettverk viste at bedriftene melder om høyere kostnader enn ventet, samtidig som de frykter det vil bli verre fremover. Som resultat av dette, må de sette prisene opp for å kompensere for kostnadsveksten.

Dette tror hun også kan få sentralbanken til å heve renten med 0,5 prosentpoeng.

– Hvis vi ikke får en heving på 0,5 prosent nå i juni, tror jeg vi får se det i september, sier sjeføkonomen.

Styringsrenten ligger i dag på 0,75 prosentpoeng.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom.

Fakta Dette skjer denne uken Mandag 20. juni Børsene i USA holdes stengt grunnet Juneteent, helligdag for å minnes slutten på slaveriet i USA.

SSB: salg av bensin og diesel i mai, lufttransport og byggeareal i mai

PPI for Spania i mai Tirsdag 21. juni EMU: handelsbalanse for april Onsdag 22. juni KPI og PPI for Storbritannia i mai

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell gir sin halvårige pengepolitiske gjennomgang til Senatets bankkomité .

Statistikk over magasinfylling og kraftsituasjonen fra NVE. Torsdag 23. juni Norges Bank kommer med rentebeslutning og Pengepolitisk rapport for 2/2022

Foreløpig PMI for Japan, Frankrike, Tyskland, EMU, Storbritannia og USA i juni.

Rentebeslutning fra Tyrkias sentralbank

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell gir sin halvårige pengepolitiske gjennomgang til Representanthusets finanskomité. Fredag 24. juni Helsingforsbørsen holder stengt

Kredittindikator for Norge i mai

KPI for Japan i mai

BNP for første kvartal i Spania og Nederland. Les mer

– Ikke like dramatisk som i USA

Onsdag hevet den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) renten med 0,75 prosentpoeng, det største rentehoppet siden 1994.

Sentralbanken i USA strammer inn for å dempe oppgangen i økonomien, for på den måten å dempe prisveksten.

Den siste målingen viste en årlig prisvekst på 8,6 prosent, som er langt over inflasjonsmålet på to prosent. Kjerneinflasjonen lå på 6 prosent i mai.

Les også Styremedlem i USAs sentralbank støtter nytt stort rentehopp

Frank Jullum tror ikke at Norges Bank kommer til å følge etter Fed og heve renten med 0,75 prosentpoeng.

– Prisveksten i Norge er ikke like dramatisk som i USA. Inflasjonsforventningene er på vei oppover her hjemme, men er langt unna like høy som i USA. Norges Bank har derfor ikke samme behov for å gå like aggressivt til verks, sier han.

Det er knyttet spenning til hvor mye Norges Bank og sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil heve renten i juni.

– Det blir like interessant å se hva de sier på pressekonferansen i etterkant av rentemøtet og i pengepolitisk rapport om utsiktene fremover.

Før neste rentemøte i august vil det komme to nye inflasjonstall fra SSB. Jullum tror sentralbanken vil se an hvordan en heving på 0,25 prosentpoeng biter på økonomien, før de tar en avgjørelse rundt neste rentemøte.

Les også Sparebank 1 mener Norges Bank bør følge Fed

Samtidig peker sjeføkonomen også på at det er vanskelig å gjette på hvordan sentralbankene vurderer risikobilder fremover.

– På kort sikt har usikkerhetene økt. I og med at inflasjonen er på vei oppover og økonomien generelt er veldig stram, kombinert med at rentene er under normale nivåer, kan det hende de sier det vil være nødvendig å sette opp rentene raskere enn ventet, sier han.

Effekt utover høsten og vinteren

Kari Due-Andresen tror at Norges Bank justerer rentebanen noe i den kommende rapporten.

– Den forrige rentebanen la opp til en topp på 2,5 prosent. Nå tror vi at styringsrenten skal opp mot tre prosent, sier hun.

– Vi tipper at man ser tre prosent allerede i første halvdel av neste år, legger hun til.

Fakta Hva er styringsrenten? Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Når styringsrenten går ned, går (enkelt forklart) forbruket og investeringer opp. Motsatt strammes økonomien inn når styringsrenten øker ved at folk bruker mindre penger. Kilde: Norges Bank Les mer

En slik økning i styringsrenten kommer til å bremse konsum og boligmarkedet. Due-Andresen sier at tilpasninger i boligmarkedet vil komme når rentene begynner å bite godt i økonomien.

– Utover høsten og vinteren vil nok se at renteøkningene slår inn for fult på boligmarkedet, sier hun.

Britiske inflasjonstall

Prisvekst og renter vil være det store og følge med på den kommende uken.

– Her hjemme vil renten være totalt overskyggende, sier Due-Andresen.

Hun nevner likevel konsumprisindeksen fra Storbritannia som kommer på onsdag som noe annet man bør merke seg.

Britisk inflasjon steg til det høyeste på 40 år i mai.

– Dersom prisveksten overrasker igjen, så blir frykten i markedene større, og renten må sannsynlig vis heves raskere, sier hun.

Les også Storbritannia hever renten for femte gang på rad

Utenom rentebeskjeden fra Norges Bank, peker Jullum i Danske Bank på de foreløpige PMI-tallene som spesielt interessante å legge merke til.

PMI står for «purchasing managers index», innkjøpssjefsindeks på norsk, og sier noe om hvorvidt innkjøpssjefer i bedrifter forventer økt eller dempet aktivitet den neste måneden.

Torsdag kommer det foreløpige PMI-tall for Japan, Frankrike, Tyskland, EMU, Storbritannia og USA i juni.

– Man er veldig opptatt av leveringstiden og prices paid. Leveringstiden er en god indikator på om det fremdeles er større problemer i forsyningskjedene, sier han.