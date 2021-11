Nkom advarer Telenor: Kan ikke stenge ned kobbernettet

Telenor har kunngjort at de stenger kobbernettet i løpet av 2022. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjør det klart at det ikke er aktuelt.

Telenor får ikke lov til å legge ned kobbernettet i 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Nkom vil her presisere at vi har pålagt Telenor å videreføre kobbernettet i en overgangsperiode fram til høsten 2025. Dette for å sikre konkurransen i bredbåndsmarkedene inntil alle kunder er overført og har tilgang til ny teknologi, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Telenor har fått beskjed om at de kan stenge nettet før høsten 2025 dersom de kan tilby gode erstatningsløsninger for grossistkundene. Men samtalene mellom Nkom og Telenor om dette strandet i september.