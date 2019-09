Thomas Cook er konkurs. Alle Ving-reiser innstilles i dag.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper under Thomas Cook. Selskapet opplyser at alle fly mandag er innstilt.

KONKURS: Reisegiganten Thomas Cook, eierne av norske Ving, er konkurs etter at et forsøk på å reise ny kapital til selskapet brøt sammen natt til mandag. Tim Goode / PA via AP / NTB scanpix

NTB

Marianne Nilsen

Oppdatert nå nettopp

Litt over klokken 3 natt til mandag opplyste Thomas Cook selv på sine nettsider at forhandlingene med den britiske staten om en avtale for rekapitalisering av selskapet hadde brutt sammen. Fra det øyeblikket var selskapet teknisk sett konkurs, og det går derfor mot en styrt avvikling av selskapet.

I Norge er Ving heleid av Thomas Cook. Søndag kveld opplyste informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til E24 at 9.156 nordmenn er på reise med flyselskapet på ulike destinasjoner i hele verden.

– 8.685 av kundene er på tradisjonelle charterreiser. De fleste er i Middelhavsområdet i land som Hellas, Tyrkia, Bulgaria, Albania og Spania, uttalte hun til NTB søndag kveld.

Kansellerer Norden-flyginger

På Ving i Sverige sine nettsider skriver ledelsen for Vinggruppens flyselskap i Norden, Thomas Cook Airlines Scandinavia, at de har besluttet å innstille alle mandagens flyginger i Norden.

– Vi beklager virkelig situasjonen og de ulemper dette gir kundene våre. Helt til det siste har vi forsøkt å sikre våre reisende, men har raskt innsett at dette ikke er mulig. Vi må derfor avbryte alle flyginger på mandag, sier Magnus Wikner, administrerende direktør i Vinggruppen i Norden på nettsiden.

Videre står det at de regner med å ha mer informasjon i løpet av dagen, men at de foreløpig ikke kan svare på hvordan konkursen vil påvirke dem.

– Vi vil informere kundene våre så snart vi har ny informasjon.

Milliardsum

Totalt 21.000 ansatte i 16 ulike land blir arbeidsløse. Samtidig kanselleres hundretusener av billetter.

Thomas Cook har uttalt at de trenger 2,2 milliarder kroner, i tillegg til en avtale om ny kapital til en verdi av 10 milliarder kroner fra forrige måned, om de skulle unngå å bli satt under administrasjon.

– Det er dypt beklagelig at jeg og resten av styret ikke fikk til dette. Jeg vil beklage til millioner av våre kunder og tusenvis av våre ansatte, leverandører og partnere som har støttet oss i flere år, sier administrerende direktør Peter Fankhauser i Thomas Cook.

Hva som nå vil skje med disse reisende, var ikke avklart ved 5-tiden natt til mandag. Informasjonssjefen i Norge svarte ikke NTB på gjentatte henvendelser etter at konkursen var et faktum.

På Vings norske nettsider opplyses det fremdeles til at selskapet er i sluttfasen av en rekapitaliseringsprosess og henviser til ordningene som det norske Reisegarantifondet tilbyr. Det var ved 5-tiden mandag morgen fremdeles mulig å bestille reiser på de norske nettsidene.

Ved en konkurs kan kunder søke om erstatning hos Reisegarantifondet på deres nettsider ved å legge frem reisedokumenter og kvittering på betalt reise.