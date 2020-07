«Ulovlig» dansk dokumentar vekker reaksjoner: – Aldri sett noe lignende

Den danske TV 2-dokumentaren som først ble stanset av rettsvesenet, blir nå vist. Den avslører grov pleiesvikt på to danske pleiehjem.

NTB

Dokumentaren er laget ved hjelp av skjulte kameraopptak ved to pleiehjem i Aarhus. Kommunen har politianmeldt fire personer i dansk TV 2 for opptakene, og fikk rettens medhold i at dokumentaren ikke kunne sendes.

Etter at kommunen nå har snudd, kan dokumentaren likevel vises. Den vekker sterke reaksjoner etter at det blir avslørt hvordan en eldre, dement kvinne behandles.

Kvinnen må gå opp til 24 timer uten å få skiftet bleie, til tross for hun har blærekatarr og at de ansatte påpeker at hun har gjort fra seg. Det avsløres også hvordan hun blir hengt opp i en flytteheis i flere minutter, mens hun klager over smertene det påfører henne.

– Det er fullstendig umenneskelig å behandle henne på den måten. Det gir igjen en økt risiko for at infeksjonen kan utvikle seg. Så både menneskelig og medisinsk er det fullstendig uhensiktsmessig, sier professor Lars Bjerrum etter å ha sett klippene.

Dansk politi etterforsker fortsatt de fire ansatte i dansk TV 2, til tross for at kommunen har forsøkt å trekke anmeldelsen. Kommunen har også gjort utskiftninger ved pleiehjemmet, og det er blitt gjennomført tilsyn.