En ny aktør kan overta boet i løpet av få dager. Bobestyrer melder om stor interesse fra både lokale og internasjonale selskaper.

Mandag meldte selskapet Nye Dickens Bergen AS oppbud.

Selskapet har drevet den ikoniske restauranten siden 2004. De slet med dårlige driftsresultater, og flere utfordringer de siste årene.

Det betyr imidlertid ikke at det er umulig å drive lønnsom restaurant i lokalene. I hvert fall ikke om man skal tro interessen som bobestyrer Bjørn Åge Hamre har opplevd siste døgnet.

– Vi er blitt kontaktet av en rekke interessenter og vi jobber nå for en løsning som innebærer salg av boet som en virksomhet i samarbeid med DNB som er panthaver, sier han.

Fakta: Dickens Restaurant med adresse Olav Vs plass som mandag gikk konkurs etter 30 års drift.

Har siden 2004 vært drevet av familien Tørnblom.

Bygget restauranten ligger i ble solgt fra familien Døsvigs eiendomsselskap Bara til eiendomsinvestor Lars Jørgensen i 2014 for 92 millioner kroner.

– Hovedproblemet var negativ drift

Selskapet har foreløpig ikke levert tall for 2016 til Brønnøysund, men hadde en negativ utvikling fra 2014 til 2015. Hamre har sett tallene for 2016 og første halvdel av 2017, og bekrefter at den negative utviklingen har fortsatt.

– Vårt foreløpige inntrykk er at de langt på vei har vært à jour med å betale leverandører og ansatte, men at hovedproblemet er at driften har vært negativ over litt tid nå, sier Hamre, som er partner i Simonsen Vogt Wiig.

Dette bekreftet styreleder Gunnar Tørnblom til BT på mandag.

– Vi har hatt en svikt i omsetningen. Vi er ned 20 prosent fra samme periode i fjor, uttalte han da.

Tror på snarlig løsning

Bobestyrer Hamre tror at det kan komme en løsning om kort tid.

– Det er alltid vanskelig å si noe sikkert om tid, men det er større sannsynlighet for at det skjer noe om et par dager enn om et par uker, sier han.

Han påpeker at det er ulike konsepter som har vært på banen.

– Noen tenker videreføring av Dickens, men i en moderne variant, mens andre tenker helt nytt. Det er flere store, etablerte aktører både lokalt, nasjonalt og internasjonalt som har vist interesse, sier han.

Advokaten legger til at han likevel er avhengig av konkrete bud.

– Foreløpig har mange vist interesse, men vi har ikke så mange konkret på bordet ennå.