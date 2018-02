SER LYSERE PÅ DET: – Det er helt åpenbart at det går mot lysere tider i olje- og gassektoren. Optimismen er tilbake, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. FOTO: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Berømmer vestlandsk pågangsmot

– Vestlandet og vestlendingene har et fortjent rykte for sitt gode pågangsmot, for optimismen og kreativiteten, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.