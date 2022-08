Strømprisrekord på Østlandet og Vestlandet

Strømprisen er over fire kroner kilowattimen i snitt tirsdag for første gang i disse områdene.

Tirsdag blire det strømprisrekord på Østlandet og Vestlandet.

Prisområdene som blant annet dekker Oslo får en strømpris på 4,34 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet tirsdag, viser foreløpige tall fra Nord Pool.

I prisområdet som blant annet dekker Bergen blir døgnprisen marginalt lavere på 4,30 kroner kilowattimen.

Det er den dyreste strømmen noensinne i disse områdene, og første gang døgnprisen er over fire kroner her.

Den forrige rekorden for Oslo-området ble satt rett før jul i fjor, da døgnprisen kom opp i nesten fire kroner.

Med avgifter og nettleie vil prisen i Oslo ligge på over seks kroner kilowattimen tirsdag. Så må man trekke fra strømstøtten, som ligger an til å bli rundt 2,30 kroner for august måned i dette området.

Fortsatt dyrest i sørvest

Sørvest-Norge har fremdeles den klart dyreste strømmen her til lands. Døgnprisen tirsdag ligger rett rundt rekorden fra mandag på godt over fem kroner.

Strømprisen ligger på rett under 5,33 kroner kilowattimen i snitt i sørvest tirsdag, ifølge de foreløpige tallene fra Nord Pool.

Med nettleie og avgifter vil prisen ligge på over syv kroner kilowattimen. Man må også trekke fra strømstøtten, som ligger an til å bli rundt tre kroner kilowattimen for august for Sørvest-Norge.

I Nord- og Midt-Norge holder strømprisen seg på mye lavere nivåer. I Nord-Norge fortsetter prisen å ligge på under ett øre kilowattimen, mens den er noe høyere på rundt 36 øre i Midt-Norge.

Kraftprisen hos Nord Pool er oppgitt utenom nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.