Kraftig resultathopp for Mowi – deler ut 1,19 milliarder i utbytte

Mowi melder om et rekordkvartal etter tidenes høyeste laksepriser, og drysser et milliardutbytte over eierne. For storeier John Fredriksen ligger det an til en utbetaling på 170 millioner.

John Fredriksen er en toneangivende eier innenfor sektorer som laks, eiendom og shipping.

– Vi har aldri sett priser på dette nivået før, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en pressemelding.

Mowi legger frem resultatet for andre kvartal onsdag morgen. Laksekjempen melder at kvartalet ble det beste noensinne som følge av høye laksepriser.

Kvartalsrapporten viser et operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro, opp fra 137 millioner euro i samme periode året før.

Det er i tråd med selskapets oppdatering fra tidligere i sommer.

Driftsinntektene steg samtidig til 1,23 milliarder euro fra 1 milliard euro, mens nettoresultatet økte til 353 millioner euro fra 127 millioner euro.

Milliardutbytte

Mowi melder også at styret vil dele ut et utbytte til aksjonærene på 2,3 kroner per aksje. Det tilsvarer 1,19 milliarder kroner.

Største eier, John Fredriksen-selskapet Geveran Trading, er oppført med to aksjeposter i Mowi, på til sammen 74,3 millioner aksjer.

Med det antallet aksjer vil Fredriksen motta et utbytte på rundt 170 millioner kroner.

Slaktevolumet på var nærmere 103.000 tonn i kvartalet, ned fra 108.000 tonn i tilsvarende periode i fjor. I den norske virksomheten var slaktevolumet nær 60.000 tonn.

For hele året er forventet slaktevolum uendret på 460.000 tonn, melder Mowi.

Det operasjonelle driftsresultatet fra oppdrettsvirksomheten ble på 294 millioner euro, mens virksomheten som driver med videreforedling leverte et driftsresultat på 18,1 millioner euro.

Det er imidlertid ikke bare lakseprisene som har steget. Også kostnadene er på vei opp.

Mowi melder om oppdrettskostnader på 5,10 euro per kilo i kvartalet, opp fra 4,78 euro i årets første kvartal.

Selskapet peker blant annet på høyere fôrpriser og inflasjonspress på andre utgiftsposter.

Høye laksepriser, men nå har de falt

Selskapets tall preges av de høye lakseprisene i perioden.

«Lakseprisene nådde rekordnivåer i alle markeder i kvartalet som følge av høy

etterspørsel og lavt tilbud», skriver Mowi.

Oppdretteren peker også på at 65 prosent av laksen ble solgt i spotmarkedet, hvilket bidro til høy inntjening.

Vindheim sier at «etterspørselen i dagligvaresegmentet fortsetter å være god», og at Mowi får «god drahjelp» fra markedene for hotell, restaurant og catering.

Lakseprisen har imidlertid nær halvert seg fra toppen de siste månedene, samtidig som analytikere og toppsjefer melder at økte kostnader også rammer oppdrettsbransjen om dagen.

Aksjekursen til selskapet er så langt i år opp i overkant av fem prosent til kurs 218,3 kroner på Oslo Børs.

Markedsverdien er på 113 milliarder kroner.

I årets første kvartal ble det operasjonelle driftsresultatet 207 millioner euro. Da delte Mowi ut et utbytte på i overkant av en milliard kroner.

Meglerhus øyner oppside

Fearnley Securities fremhevet nylig Mowi som en favoritt i en ny sektorrapport.

De langsiktige utsiktene til oppdrettssektoren er i meglerhusets syn fortsatt sterke, og spotprisantagelsene for 2022–2024 er høynet med 11 til 10 prosent til 82 til 74 kroner.

«Selv om inntjeningen i 2023 vil slite med å overgå 2022 som følge av lavere marginer fra lavere spotpriser og økt kostnadsinflasjon, mener vi dagens prising er attraktiv gitt de langsiktige utsiktene for industrien – hvor etterspørselen vil overgå tilbudet de kommende årene», fremgår det.

Fearnley Securities har et kursmål på 290 kroner på Mowi-aksjen.