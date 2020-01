Frps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener mediene har drevet kampanjejournalistikk for å få hjem den norske IS-siktede kvinnen og hennes barn.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det jeg kritiserer, er det massive trykket som ikke er proporsjonalt i forhold til andre saker hvor mennesker sliter, sier Helgheim til Medier24.

Han mener blant annet at norske mediers reportasjer om kvinnen fra al-Hol-leiren har vært ukritiske og fremstiller henne i en offerrolle.

– Jeg har ingen problemer med at mediene oppsøker enkeltsaker og legger trykk på politikere for å hjelpe, men jeg reagerer på det massive trykket fra mediene som reiser ned og lar en terrormistenkt sitte og uimotsagt lire av seg at hun angrer, sier han videre.

VG er blant dem som har vært i al-Hol-leiren i Syria for å lage reportasjer. Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken avviser at de har vært for ukritiske.

– Vi har jobbet kritisk og for å få fram mest mulig fakta i denne saken. Vi har hatt et utgangspunkt i å belyse saken bredt, med mange ulike perspektiver. Min påstand er at vi har lyktes veldig godt med det, sier hun til nettstedet.

Håndlykken understreker at saken har offentlig interesse og sier at det er en sak med flere dilemmaer og stor sprengkraft.

– At vi skal ha en omfattende og inngående dekning av det, er opplagt, sier hun.

Publisert: Publisert 17. januar 2020 15:57

