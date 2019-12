Boligprisene sank mest i Bergen i november

– Det er viktigere enn noensinne å prise boliger riktig, mener megler.

NEDGANG: Boligprisene i Bergen gikk ned 2,3 prosent forrige måned. Foto: Bjørn Erik Larsen (ARKIV)

Boligprisene i Bergen sank med 2,3 prosent i november, og Bergen er dermed det stedet hvor prisene gikk mest ned forrige måned. Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Hvis man sesongjusterer tallene, gikk prisene ned 0,3 prosent.

Vanligvis er de siste månedene av året svakest prismessig.

– Færre på visning

Stine Larsen Sandvik, som er eiendomsmegler hos Privatmegleren, forteller at det er blitt solgt omtrent like mye som i november i fjor.

– Men i år er det blitt solgt flere eiendommer enn det som er blitt lagt ut på markedet. Det vil si at mye av det som har ligget lenge ute, er blitt solgt i november, og sånn sett har det vært et velfungerende marked, sier hun.

Hun opplever at det har vært størst etterspørsel etter «familieboliger», altså tomannsboliger og rekkehus.

– Det har tatt litt lengre tid å selge enkelte eiendommer, men jeg har inntrykk av at det meste er blitt solgt, sier hun.

Samtidig mener hun det ikke er tvil om at det har vært færre mennesker på visning i november.

– Det er gjerne bare de som er genuint interessert i boligen som kommer, sier hun.

Salgstid på 42 dager

På Vestlandet generelt sank prisene med 2,3 prosent, altså like mye som i Bergen.

I snitt måtte du ut med 43.313 kroner pr. kvadratmeter i Bergen, mot 37.435 kroner for hver kvadratmeter samlet for Vestlandet.

Det ble i løpet av november lagt ut 440 boliger for salg i Bergen. 480 boliger ble solgt. Det er 6 færre solgte og 15 færre lagt ut sammenliknet med november året før.

I gjennomsnitt hadde boligene ligget ute for salg i 42 dager før de ble solgt i Bergen. Tilsvarende tall for Vestlandet var 55 dager.

Prisen for en medianbolig i Bergen var 2.975.381 kroner. Dette er altså den midterste prisen hvis vi rangerer alle priser på solge boliger fra lavest til høyest.

Medianboligen på Vestlandet kostet 2.875.000 kroner.

Tredoblet omsetningen

Tommy Kaland, fra Kaland & Partners, har opplevd at selskapet deres har tredoblet omsetningen i forhold til november i fjor.

– Men det er ikke et resultat av at markedet har vært bedre, sier han.

I likhet med Sandvik forklarer han dette med at mange boliger har ligget ute over lang tid.

– Det får vi betalt for nå, sier han.

MEGLER: Tommy Kaland mener det er viktigere enn noensinne å prise boliger riktig. Foto: Elias Dahlen (ARKIV)

– Må treffe på pris

Kaland mener det er «viktigere enn noensinne» å treffe markedet når man setter prisantydning.

– Hvis man har priset boligen for høyt, blir den liggende. Folk forventer å få en budrunde, og kommer ikke på visning hvis de akkurat har råd til boligen, sier han.

Han mener samtidig at det kan være tøft for selgere, fordi man aldri vil sette prisantydningen lavere enn man er villig til å selge for.

Samtidig har markedet vært relativt flatt det siste året, uten veldig store prisstigninger.

– Har man kjøpt bolig over prisantydning tidligere, kan det være at man må prise boligen lavere enn det man kjøpte for, sier han.