Opplever den største nedgangen av de store byene i september.

Boligprisene i Bergen falt 1,6 prosent i september. Det viser boligprisstatistikken som ble presentert av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge onsdag.

Alle de største byene i landet opplevde en nedgang i boligprisene, men den største nedgangen finner sted i Bergen.

I Oslo sank prisene med 1,0 prosent, Trondheim ned 1,1 prosent og Stavanger ned 0,2 prosent.

– Større nedgang enn ventet

I landet for øvrig falt boligprisene for femte måned på rad. Denne måneden falt prisene med 1,6 prosent, ned 0,5 prosent justert for sesongvariasjoner.

– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han legger imidlertid til at nedgangen er sterkere enn hva som er vanlig.

– Og den er sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier han.

Ned 1,4 prosent det siste året

Det siste året har boligprisene i Bergen sunket med 1,4 prosent. Det er svakere enn Oslo (+0,9 prosent), Trondheim (+1,0 prosent) og Stavanger (+0,8 prosent).

I september ble det solgt 525 boliger i Bergen, noe som er 15,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2016.

Hittil i år er det solgt 2,2 prosent færre boliger enn samme periode i 2016.

Spår nedgang ut i 2018

– Jeg tror vi vil se en nedgang i boligprisene i landet som helhet litt ut i 2018, sier sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest.

Mye av dette skyldes en ventet nedgang i Oslo.

– Boligprisene i Oslo har falt de siste månedene. Det tror jeg vil fortsette, og det påvirker resten av landet, sier han.

Gudmundsson tror nedgangen også blir tydelig i Bergen.

– Antall usolgte boliger i Bergen har steget en del gjennom året. I tillegg kommer det mange nybygg. Et høyt tilbud i markedet gir et negativt drag på prisene, sier han.

Nedgang tross høy omsetning

Også DNB Markets spår nedgang i boligprisene utover høsten og over i det kommende året.

– Samlet sett har det vært høy omsetning av boliger. Det tyder på at prisnedgangen ikke skyldes svikt i etterspørselen, men snarere at mange boliger har vært lagt ut for salg. Mange usolgte boliger, spesielt i Oslo, indikerer at prisnedgangen vil fortsette noen kvartaler til, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Andre faktorer ved norsk økonomi gjør imidlertid at de ikke frykter store boligprisfall.

– Lave renter og lysere tider i norsk økonomi, med fallende arbeidsledighet og stigende inntektsvekst, tror vi begrenser hvor mye boligprisene vil falle, skrive Aamdal.

Flatt marked i Bergen

I sommer opplevde boligmarkedet i Bergen en liten nedgang, −1,6 prosent i juni og −0,5 prosent i juli. I august snudde dette til en svak oppgang på 0,5 prosent. Bergen var da den eneste store byen i landet som opplevde en stigning.

Partner og daglig leder Tom Jørgensen i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen omtalte prisutviklingen i Bergen som et sunnhetstegn.