Flyr-sjefen går av

(E24) Tonje Wikstrøm Frislid erstattes av nåværende finansdirektør Brede Huser.

Tonje Wikstrøm Frislid er ferdig i Flyr.

Det hardt pressede flyselskapet Flyr kunngjør at toppsjef Tonje Wikstrøm Frislid har besluttet å gi seg, skriver E24.

Hun har ledet selskapet siden oppstarten i fjor.

Finansdirektør Brede Huser overtar rollen som administrerende direktør. Huser har mer enn 19 års erfaring fra flyselskapet Norwegian.

Styreleder Erik G. Braathen takker Wikstrøm Frislid for jobben hun har gjort.

– Selskapet går nå inn i en ny fase der det blir avgjørende å styrke selskapets finansielle situasjon. Brede Huser har bred og helhetlig innsikt i selskapet og har den nødvendige gjennomføringskraften vi trenger når selskapet går inn i neste fase. Han har vist en solid evne til å samle gode team som leverer bra i både Flyr og i andre selskap han tidligere har hatt lederansvar, sier styreleder Erik G. Braathen i en melding.

E24 har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Anita Svanes. Hun sier hun ikke har noe mer info om saken nå og at det ikke vil være mulig med intervju med Wikstrøm Frislid fredag.

Finansdirektør Brede Huser overtar rollen som administrerende direktør i Flyr etter at Tonje Wikstrøm Frislid har valgt å fratre.

Som lyn fra klar himmel

Storinvestor Jan Petter Sissener sier til E24 at han ikke har foretatt noen vurdering av Wikstrøm Frislids avgang.

– Jeg er bare en relativt stor aksjonær. Det kom som lyn fra klar himmel, jeg har ikke fått vurdert det engang.

Påtroppende toppsjef Brede Huser har han godt inntrykk av.

– I møtene vi hadde med dem i forkant av emisjonen hadde han jo stålkontroll over virksomheten.

– Hva forventer du fra ledelsen i tiden som kommer?

– Jeg forventer at de leverer i henhold til den businessplanen som ble presentert for oss og kanskje enda bedre. For Flyr har jo foreløpig ikke fått alle pengene de trenger.

Til DN sier Sissener at «det er åpenbart at ting ikke kan ha gått helt på skinner, for da hadde det ikke skjedd».

Kriseplan

Det kriserammede flyselskapet trenger penger.

Selskapet har skissert opp en redningsplan for å hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep.