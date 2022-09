Gazprom skal sende gass til Europa via Ukraina lørdag

Gazprom skal sende gass til Europa via en alternativ rute, skriver Reuters.

Bildet viser hovedkvarteret til Gazprom i St. Petersburg.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det russiske gasselskapet Gazprom har uttalt at det kan sende opptil 42,7 millioner kubikkmeter med gass til Europa via Ukraina lørdag, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver samtidig at dette ikke vil være nok til å dekke inn bortfallet som følge av nedstengningen av Nord Stream 1.

Fredag meddelte Gazprom at de hadde oppdaget en oljelekkasje, og at gassrørledningen ikke kunne åpne igjen før skaden var fikset. Selskapet viste ikke til noe tidsestimat for nedstengningen.

Gazprom hevdet også at tyske Siemens hadde uttalt at skaden kun kan fikses på et spesialverksted, noe Siemens sent fredag kveld gikk ut og benektet.

De mener skadene ikke rettferdiggjør å stenge ledningen.

Kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy sa til E24 fredag at dersom det ikke kommer klarhet i løpet av helgen for når rørledningen vil gjenåpne, vil markedene reagere ved å sende gassprisene oppover mandag.