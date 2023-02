Elon Musk frikjent i rettssak knyttet til Twitter-melding

Juryen i rettssaken mot Elon Musk og Tesla etter en Twitter-melding i 2018 der han hevdet å kunne ta Tesla av børs, sier gründeren ikke er skyldig i svindel.

Juryen i rettssaken mot Elon Musk og Tesla etter Twitter-meldinger i 2018 der han hevdet å kunne ta Tesla av børs, sier gründeren ikke er skyldig i svindel.

NTB-AP-Reuters

Fredag fant en jury at Musk ikke kunne holdes ansvarlig for å tapene investorer ble påført i etterkant av Twitter-meldingen.

– Takk og lov, folkets visdom har seiret!, skriver Musk i en kommentar til kjennelsen på Twitter.

Juryen bestående av ni personer brukte mindre enn to timer på å komme fram til kjennelsen.

– Juryen kom fram til riktig resultat, sier Musks advokat, Alex Spiro, etter at kjennelsen ble klar.

Saksøkt

I 2018 skrev Musk på Twitter – som han siden har kjøpt – at han hadde finansieringen på plass til å kjøpe elbilprodusenten han leder og ta selskapet av børs. Mange investorer ble med på oppturen som fulgte for Tesla-aksjen, men tapte penger da kjøpet ikke ble noe av og aksjen falt igjen.

Han ble saksøkt av Teslas aksjonærer, som hevdet de hadde tapt milliarder som følge av berg-og-dalbaneturen til aksjen.

Aksjonærenes advokater har under den tre uker lange rettssaken sagt at Musk handlet hensynsløst i et forsøk på å presse investorer som hadde satset penger mot selskapet.

Krevde milliarder

Saksøkerne krevde milliarder i erstatning. Musk har selv i retten forsvart Twitter-meldingen iherdig, og blant annet sagt at han trodde innholdet i meldingen var sannferdig. Han hevdet også at den nødvendige finansieringen for å ta Tesla av børs var på plass gjennom blant annet en muntlig avtale med Saudi-Arabias investeringsfond.

Under rettssaken sa Musk også at bare fordi han tvitrer noe, betyr ikke det at folk tror på det eller ville handle deretter.

Saken gjorde også at Musk havnet i trøbbel med det amerikanske finanstilsynet. Det endte med et forlik der han betalte 40 millioner dollar og trakk seg som styreformann. Han har imidlertid fortsatt som toppsjef i selskapet.