Ivan Vindheim ble konsernsjef i Mowi i november 2019, og tok over etter Alf-Helge Aarskog.

Konsernsjef Ivan Vindheim i oppdrettskjempen Mowi hadde en total kompensasjon fra selskapet på 1,663 millioner euro i 2022. Det viser selskapets årsrapport onsdag.

Omregnet i norske kroner gir det en total lønn på 16,8 millioner kroner, basert på Norges Banks snittkurs for hele året.

Konsernsjefens lønn er fordelt på 702.000 euro i fastlønn, 202.000 euro i kontantbonus og 755.000 euro i utøvde aksjeopsjoner, skriver E24.

Til sammenlikning hadde Vindheim en total lønn på 16,4 millioner 2021-kroner året før.

Før Vindheim tok over sjefsstolen i Mowi i november 2019, jobbet han som finansdirektør i selskapet i syv år.

Hakk i hæl hva gjelder total årslønn, kommer driftsdirektør Ben Hadfield, som tjente 10,5 millioner norske kroner i fjor.

Rekordår

Oppdrettskjempen kunne i fjor notere et rekordår og hadde for første gang i Mowis 60 år lange historie en inntjening på over én milliard euro, tilsvarende rundt 10,9 milliarder kroner.

Pengene rant inn takket være høye laksepriser, selv om en del ble spist opp av økte kostnader.

Som følge av dette foreslo lakseoppdretteren i februar å betale et kvartalsvis utbytte på 1,7 kroner pr. aksje til sine eiere, totalt 879 millioner kroner.

Den gode inntjeningen og forventninger om rekordhøye slaktevolumer dette året til tross, har selskapet planer om å spare inn rundt 270 millioner kroner i 2023.

Det skal skje blant annet gjennom at 435 årsverk skal kuttes. Til sammen jobber det 11.500 personer i Mowi, 2.300 av dem i Norge.

Jobbkuttene skal ikke skje ved oppsigelser, men hvor mange stillinger som går tapt på kysten i Norge, har ikke Mowi-sjef Vindheim ønskt å si noe om.

Selskapet har også satt nye investeringer i anlegg i Norge på vent inntil detaljene rundt grunnrenteskatten på havbruk ligger klar.

Regjeringen er ventet å legge frem sitt endelige forslag i løpet av mars.