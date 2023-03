Statsadvokaten anker ikke Vollvik-dommen

(E24) Statsadvokaten i Hordaland har besluttet ikke å anke dommen mot Idar Vollvik. Dermed er dommen rettskraftig.

Idar Vollvik må betale en bot på 30.000 kroner for feilpakking av medisinske munnbind. Arkivfoto.

Det bekrefter statsadvokat Trond Høvik ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter overfor E24.

– Den er besluttet ikke anket. Det er en konkret vurdering hvor tidsforløpet siden handlingen er ett av momentene som spiller inn, sier Høvik.

Idar Vollvik ble i starten av mars dømt til 30 dagers betinget fengsel i Gulating lagmannsrett.

Han må i tillegg betale en bot på 30.000 kroner.

Lagmannsretten kom som tingretten til at Vollvik er skyldig i munnbind-saken, men straffen ble redusert.

Heller ikke Vollvik ønsker å anke dommen, bekreftet han overfor E24 da lagmannsrettens dom falt.

– Nei. Her har vi vel kastet bort nok tid og penger til skattebetalerne. Det er fint for alle å legge dette bak seg, sa Vollvik den gang.

Ville manglet presedensvirkning

Dommen er dermed nå rettskraftig, bekrefter statsadvokaten.

I Hordaland tingrett ble Vollvik dømt til 45 dagers ubetinget fengsel.

Dette er første gang noen dømmes for brudd på spesialloven om medisinsk utstyr. Siden da er loven erstattet av en ny, som har mye av det samme av innholdet, forklarer Høvik.

– Men litt av presedensvirkningen vil likevel mangle hvis vi skulle anket på nåværende tidspunkt.

E24 har vært i kontakt med Vollviks forsvarer Arild Dyngeland, som ikke ønsker å kommentere saken. Vollvik har ikke selv besvart E24s henvendelse for kommentar.

Pakket om munnbind

Vollvik har hele tiden nektet straffskyld for å ha pakket om og feilmerket de ikke-medisinske munnbindene han solgte gjennom Norske Nettbutikker og Vovi AS.

Påtalemyndigheten mente Vollvik på forhånd hadde planlagt ompakkingen, for at munnbindene skulle fremstå medisinske. Påtalemyndigheten la ned påstand om samme straff som i tingretten.

Ompakkingen og feilmerking av munnbind type 1 er uansett straffbart, understrekes det i dommen fra lagmannsretten. Flertallet mener han skal straffes for at 486.530 munnbind var pakket om og uriktig merket.

Samtidig mener retten han ikke kan straffes for forsøk på ompakking eller feilmerking av 213.00 munnbind, som ikke var pakket eller merket om da de ble beslaglagt.

– Retten tror meg på at jeg ikke bevisst har prøvd å jukse. Det er det viktigste med den saken her. Men vi har mangel på kunnskap, og det bøyer vi oss for, sa Vollvik da dommen falt.