SAS-aksjen faller etter svensk penge-nei

Oslo Børs vakler litt i starten tirsdag. SAS-aksjen faller kraftig etter at Sverige varslet at landet ikke er langsiktig eier i det kriserammede flyselskapet.

Fasaden på Oslo Børs.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Hovedindeksen (OSEBX) åpnet med en oppgang på 0,1 prosent, men snudde etter kort tid til en nedgang på 0,24 prosent.

Noen minutter etter åpning var aksjen i flyselskapet SAS ned med over 10 prosent.

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson varslet tirsdag at Sverige er klare for å gjøre om gjeld til aksjer i det kriserammede flyselskapet. Den svenske staten er likevel tydelig på at den ikke vil være langsiktig eier i selskapet.

Sverige vil heller ikke skyte nye penger inn i SAS, varsler den svenske regjeringen.

Flyselskapet har vært klar på at redningsplanen krever at investorer tilfører mer penger.

Planen, kalt SAS Forward, er tredelt.

SAS vil omgjøre 20 milliarder svenske kroner fra gjeld og hybridobligasjoner til aksjer, hente minst 9,5 milliarder i frisk kapital og redusere de årlige kostnadene med 7,5 milliarder.

Selskapet forventer at en «betydelig del» av den friske kapitalen vil komme fra nye investorer.

Dette er de mest omsatte aksjene fra start:

Equinor: opp 0,62 prosent

Golden Ocean Group: opp 4,55 prosent

PGS: Opp 6,98 prosent

Aker BP: ned 0,29 prosent

På morgenen har Transocean og Equinor meldt om en riggavtale til opp mot 2,4 milliarder kroner med opsjoner, for boring av brønner på Haltenbanken Vest Unit og Halten Øst.

Norwegian meldte tirsdag om at selskapet hadde 200.000 flere passasjerer i mai enn måneden før. Aksjen faller fra start, og er ned rundt 0,72 prosent.