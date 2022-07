Fortsatt skyhøy strømpris i Sørvest-Norge

Fredag er det fortsatt svært høy pris på strøm i Sørvest-Norge. Både Østlandet og deler av Vestlandet slipper unna med halv pris. Kraftanalytiker tror prisene både i øst og vest kan stige «drastisk» fremover.

Slik blir døgnprisen på strøm i de ulike prisområdene fredag:

Sørvest-Norge: 4,107 kroner kilowattimen

Østlandet og deler av Vestlandet: 2,09 kroner kilowattimen

Midt-Norge og Nord-Norge: omtrent 2 øre kilowattimen

Prisen fra Nord Pool er den rene kraftprisen. Prisene i oversikten over inkluderer ikke avgifter, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet.

Volue-analytiker Tor Reier Lilleholt forklarte i går strømprishoppet blant annet med at det skjer ting i Europa.

– Nord Stream-kabelen er i fokus, og i tillegg har Italia fått nedskalert sin gassleveranse fra Russland i dag, sier Lilleholt til E24.

– Det er det som drar prisene i Europa høyt.

Tidligere denne uken varslet det russiske gasselskapet Gazprom at ytterligere en turbin knyttet til Nord Stream ville bli stengt fra og med onsdag. Dette fører til at Russland kun vil levere 33 millioner kubikkmeter gass per dag, som er 20 prosent av den maksimale kapasiteten til rørledningen.

Historisk lav fyllingsgrad

Lilleholt legger til at kraftprodusentene i Sør-Norge har fått beskjed om å spare på vannet som er i magasinene, for å heve prisene til et nivå man ser i Europa, for å unngå at Europa skal kjøpe kraften.

– Hadde vi hatt mer vann i magasinene så hadde vi ikke vært i nærheten av disse prisene, sier Lilleholt.

Forrige uke var fyllingsgraden i vannmagasinene i Sørvest-Norge på 48,3 prosent. Det er det laveste som er målt i uke 29 de siste 20 årene.

Samlet for landet var fyllingsgraden på 65,1 prosent, mens mediannivået de siste 20 årene har vært på 73,3 prosent samme uke.

Hoksrud provosert

Gjennom sommeren har debatten rast om de høye strømprisene, og også regjeringens budsjettpartner SV har tatt til orde for at noe må gjøres.

Fra før har Stortinget vedtatt at støttenivået skal økes til 90 prosent fra oktober til desember.

Samtidig har Statnett oppjustert risikonivået fra grønt til gult. Det betyr at det er økt risiko for strømrasjonering til vinteren, men at risikoen fortsatt er under 20 prosent.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud trekker for sin del fram at Frp har foreslått en makspris på 50 øre for strøm.

– Dette er forslag som Frp har fremmet på Stortinget i år, men som verken Ap, Sp eller Høyre har støttet, sier han.

– Det er helt vanvittig med slike priser midt på sommeren, sier han.