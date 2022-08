Elon Musk på ONS: – Jeg elsker Norge

Verdens rikeste mann og den største stjernen under ONS, Elon Musk, er på plass i byen. Klokken 09.20 landet han med sin privatjet på Stavanger Lufthavn, Sola – og ble kjørt rett til messeområdet på Tjensvoll.

Da han kom ut av bilen, var noe av det første han sa at han elsket Norge.

– Jeg kom hit av takknemlighet til det norske folk sin støtte til elektriske kjøretøy. Så jeg vil si takk for nordmenns støtte til bærekraftig transport gjennom mange år, sa han blant annet til presseoppbudet utenfor Clarion Hotel Energy.

- Men noe som kanskje er mindre åpenbart, er dagens fødselsrate. Det er viktig at folk får nok barn for å støtte sivilisasjonens overlevelse, sa Tesla-gründeren.

- Lag flere barn, altså?

- Ja, lag flere barn. I det minste nok barn til å sørge for at populasjonen overlever. Vi kan ikke tillate at sivilisasjonen blir så lav at vi dør, repliserte Musk – som selv er nibarnsfar – til NRKs journalist.

Musk tok seg god tid til media etter ankomst til ONS, og virket ikke veldig preget av å ha reist fra Los Angeles ved midnatt.

Den noe improviserte pressetreffet skjedde like bak en tralle som solgte kaffe. Trengselen ble så stor at kaffeselgeren måtte be om armslag for å kunne jobbe.

Takket være amerikanske Jack Sweeney, som er kjent for å lage Twitter-roboter for å spore private jetfly til fremtredende personer, inkludert Elon Musk og russiske oligarker, kunne de mest ihuga Musk-fansene følge hans snaut ti timer lange flytur fra Los Angeles til Sola på Flightradar24.

Åpner ONS klokken 11

Musks privatfly er av typen Gulfstream G650 - en forretningsjet produsert av Gulfstream Aerospace. Flyet kan frakte fra 11 til 18 passasjerer, alt etter hvordan det er konstruert og bygget innvendig. Flyet har en toppfart på 982 kilometer i timen med en marsjfart på 956 kilometer i timen.

De to bilene i Musks følge kom kjørende til ONS ved 10-tiden, og tok oppstilling ved Energy-hotellet.

Like etter landing på Stavanger Lufthavn, Sola gikk Musk og hans team inn i noen ventende biler som fraktet dem direkte til ONS-messen på Tjensvoll hvor Musk skal delta på åpningskonferansen klokken 11.00 sammen med blant andre Equinor-sjef Anders Opedal, IEA-direktør Fatih Birol, Shell-sjef Ben van Beurden og Kronprins Haakon. Seansen er smekkfull - og det er også et begrenset antall pressefolk som får tilgang. Billetten til åpningskonferansen koster 16.000 kroner.

Musk, som leder Tesla og Spacex, går for å være verdens rikeste mann med en formue på over 200 milliarder dollar. 51-åringen kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men har også statsborgerskap i USA og Canada.

Twitret om fasting

Musk er kjent for å være svært aktiv på Twitter og hans meldinger der kan fort påvirke børskursen på de selskapene han omtaler, noe som viser hans enorme makt. Musk har nå over 103 millioner følgere på Twitter. Like før avreise til Stavanger og ONS la Musk ut fire meldinger på sin twitter-konto hvor han skriver at han i perioder faster og føler seg sunnere og bedre etter å ha begynt med det.

«Innimellom vil jeg dele ting på denne kontoen som ser ut til å være bra for meg og mitt liv - og som derfor også kan komme andre til nytte. Dere er også velkomne til å dele deres opplevelser og som dermed kan være til hjelp for andre.», skriver Musk, som også avslører at det var en god venn av han som kom med rådet om å faste i perioder.

Hvor lenge blir han i byen?

Det er høyst usikkert hvor lenge Musk blir i Stavanger. Noen rykter sier at han skal fly videre allerede i ettermiddag/kveld, mens andre mener å vite at han først skal oppleve noe av det regionen har å by på før han flyr videre i morgen. Heller ikke arrangøren ONS er informert om alle detaljene i forbindelse med besøket til Musk.

– Musk har med seg et eget team som styrer dette, sier kommunikasjonsdirektør i ONS, Inger Johanne Stenberg, til Aftenbladet.