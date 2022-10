Mowi venter å tjene 240 millioner euro på driften i tredje kvartal

Det viser foreløpige beregninger fra den norske lakseoppdretteren.

OPPDATERING: Mowi, der John Fredriksen er storeier, rapporterer foreløpige tall for tredje kvartal.

Oppdrettsgiganten Mowi venter at det operasjonelle driftsresultatet øker til 240 millioner euro (tilsvarende 2,49 milliarder norske kroner) i tredje kvartal, ifølge en oppdatering fra selskapet.

Totalt anslår Mowi en slakt på 134 tonn laks i kvartalet. Det er tre tonn høyere enn selskapet anslo for tredje kvartal da rapporten for andre kvartal ble lagt frem.

På samme tid i fjor lå det operasjonelle driftsresultatet operasjonelle driftsresultatetresultat før justering av biomasse, det vil si verdien på fisken i sjøen på 131 millioner euro mens det ble slaktet 117.115 tonn laks.

På forhånd ventet analytikerne i snitt at den operasjonelle driften skulle stige til 222 millioner euro i kvartalet, ifølge Infront TDN Finans.

Det ventes også at Mowi vil betale et utbytte på 1,96 kroner per aksje for tredje kvartal, totalt litt over en milliard kroner.

Mowi-aksjen har falt kraftig siden regjeringen foreslo grunnrenteskatt på de store lakseoppdretterne.

Selv om flere meglerhus har kuttet drastisk i sine syn på aksjen etter skatteforslaget, har de fleste fortsatt kjøpsanbefaling på Mowi.

Milliardæren John Fredriksen er største eier i selskapet.

Oppdrettsgiganten rapporterer fullstendige resultater 9. november.