Ratefest i nye riggkontrakter: – Nivåer man knapt kunne turt å drømme om

Riggmarkedet stiger kraftig igjen etter kriseårene, med en dobling av ratenivået fra fjoråret. Neste steg i oppgangen er utbytter fra riggselskapene, tror analytiker.

POSITIV TIL RIGG: Analytiker Christopher Mo Dege i Pareto Securities.

– Man kan trygt si at dette er nivåer man knapt hadde turt å drømme om for 12 måneder siden og man er nå knappe ti prosent under nivåene man så mellom 2005 og 2010, sier Christopher Mo Dege til E24.

Sammen med sin analytikerkollega Bård Rosef i Pareto Securities, følger han med på at riggbransjen rører seg for alvor igjen etter flere år med kriser.

Denne uken ble det bekreftet at den New York-noterte riggkjempen Transocean har sikret kontrakter for to av sine ultradypvanns-boreskip på henholdsvis fire og tre år, verdt 583 millioner dollar og 456 millioner dollar.

Dette tilsvarer dagrater på henholdsvis 400.000 dollar per dag og 416.000 dollar per dag, omtrent det doble av ratenivåene lå gjennom 2021, ifølge Pareto Securities.

Tall fra analyseselskapet S&P Global viser at ratene for skipene som borer etter olje på dypt vann, har gjort et hopp på nærmere 40 prosent siden sommeren.

– Plutselig stramt

– Når det har vært såpass store kutt i flåten og etterspørselen tar seg opp, blir det plutselig stramt, sier analytiker Tommy Johannessen i Sparebank 1 Markets.

Forklaringen på oppturen i riggmarkedet er at selskapene har kvittet seg med mange rigger under nedturen de siste årene, samtidig som etterspørselen nå stiger, påpeker Johannessen.

Han sier at utnyttelsen av boreskip-flåten er på over 90 prosent, noe som drar opp dagratene.

Oppgangen har kommet raskt, mener analytikeren.

– Tidlig i 2021 lå de fleste kontraktene på lavt 200.000. Oppgangen til 400.000 pluss har kommet på kort tid. Senest før sommeren var ratene mye lavere.

Selv om ratene har steget mye, legger blant annet gjeld begrensninger på utbyttebetalinger i en del riggselskaper, ifølge analytikeren.

– Du vil ikke se utbytter med en gang. Men når selskapene får refinansiert fremover vil man kunne åpne for det igjen. Jeg tror det vil kunne bli neste steg i oppgangen, når man faktisk får ut kontantstrømmen.

– Forventer noe oppside

Oljeprisfall, coronasituasjonen og budsjettkutt hos oljeselskapene rammet oljeleverandørene hardt i fjor. I år har imidlertid oljeprisen steget betydelig og ligger nå på rundt 80 dollar fatet.

Mellom 2011 og 2013 var de høyeste ratenivåene, og her er det fortsatt rundt 30 prosent opp. Pareto Securities utelukker ikke ytterligere hopp fra dagens nivåer.

– Vi forventer at det er noe oppside til ratenivåene vi ser i dag, men i en historisk kontekst skal man ikke stikke under en stol at vi nå begynner å nærme oss et veldig hyggelig nivå inntjeningsmessig, kommenterer analytikerne i Pareto.

Kontraktene til Transocean er for boreskipene Deepwater Corcovado og Deepwater Orion offshore Brasil.

NY KONTRAKT: Transoceans boreskip Corcovado.

– Brasil er et stort marked for internasjonale flytere og, selv om det har sine særtrekk, så er det ganske representativt for utviklingen i det globale riggmarkedet.

– Vi forventer videre økning i aktivitetsnivået der, og Petrobras har vært tydelige på at de skal øke capex capexInvesteringskostnader. fremover (økte den med 15 prosent så sent som forrige uke). Brasil er noe tidligere ute en andre markeder, men vi ser de samme tendensene globalt, fremhever Dege og Rosef.

Pareto Securities mener Transocean er «sterkt posisjonert» i «et marked i kraftig bedring».

Transocean-aksjen er i år opp rundt 18 prosent på Wall Street til en kurs på 3,67 dollar. Pareto Securities har et kursmål på 6 dollar.

– Veldig lav verdsettelse

Det har vært kjent lenge at Transocean ville bli tildelt disse kontraktene, men positivt å se det materialisere seg og at de får kontraktene inn i ordreboken, sier Johannessen i Sparebank 1 Markets.

Johannesen sier at boreskip-markedet har vært den sterkeste delen av riggmarkedet det siste året, med en kraftig oppgang i ratene siden sommeren.

Med kostnader på rundt 150.000 dollar dagen vil et boreskip kunne levere et brutto driftsresultat (EBITDA) på mellom 85 og 100 millioner dollar i året, beregner han.

– Hvis man ser på implisitt verdi av riggene på børs i dag er det veldig lav verdsettelse i forhold til dagratene vi ser nå.

– Det prises ikke inn i aksjekursene hvor sterkt riggmarkedet har hentet seg inn, sier han.