Minst 8000 personer skulle ha reist med Flyr den neste uken. Nå sitter det norske ekteparet konkursfast i Malaga.

56 fly tvinges til å bli på bakken etter at Flyr gikk konkurs. – Det er synd, sier Jan Oscar Frigård, som er konkursfast i Malaga.

Jan Oscar Frigård og kona på Gardermoen før avgang på mandag.

Tirsdag kveld ble det klart at det kriserammede flyselskapet Flyr begjærer seg konkurs. Selskapet klarte ikke å få tak i nødvendig finansiering for å gå videre med sin redningsplan.

Alle selskapets flygninger blir kansellert og bestillinger stanset, opplyser Flyr.

E24 har prøvd å få tall fra Flyr på hvor mange flygninger eller passasjerer dette rammer, men de har ikke svart.

E24 har derfor gjort våre egne beregninger, som viser at rundt 8400 passasjerer nå kan bli rammet av konkursen bare i løpet av den kommende uken.

56 flygninger

Data fra flyovervåkningssiden Flightradar viser flygninger syv dager frem i tid. Alle Flyrs planlagte flygninger skulle ha vært innom Oslo lufthavn Gardermoen.

Til sammen skulle 29 flyvninger ankommet Gardermoen fra selskapet. 27 ganger skulle Flyr ha tatt av fra flyplassen. Det blir totalt 56 flyvninger som er avlyst fra onsdag 1. februar til tirsdag 7. februar.

De fleste av disse går til og fra spanske feriemål: Malaga, Alicante og Gran Canaria.

Flytypene Flyr flyr, flyr opp til 180 passasjerer. Hvis man antar at flyene ikke er fullbooket, men har cirka 150 passasjerer per avgang, tilsvarer det 8400 passasjerer.

– Det er synd

Mandag satt Jan Oscar Frigård og kona seg på et av de siste flyene med det konkursrammede selskapet. Reisemålet var Malaga, der de skal være til mars. Nå står de uten returbillett.

– Det er synd at de går konkurs, sier Frigård.

Det var hans første gang med Flyr, og han syntes opplevelsen var god.

– Vi burde jo ha litt konkurranse i flymarkedet, så det ikke blir monopol. Men det spørs om markedet tåler det, sier han.

Nå håper han at han får tilbake pengene for billetten. Frigård gjorde som mange andre og betalte med kredittkortet. Dermed er det mulig at han faktisk får pengene igjen for den innstilte reisen.

Det er nemlig slik at kortselskapet holder tilbake betalingen, frem til forbruker har fått varen.

Både If og Europeiske Reiseforsikring har økt bemanningen for å hjelpe kunder som er rammet. Men for de som ikke har kjøpt direkte fra selskapet eller med kort, er det er lite de kan gjøre. Reiseforsikringen gjelder nemlig ikke når selskapet som kansellerer reisen har gått konkurs.

Utover pengene, er det viktigste for Frigård at de får plass på et fly hjem igjen.

– Det er jo ikke noe kjekt. Det gjenstår å se, men vi antar at vi får tak i en reise hjem, sier han.

Norwegian tilbyr billigere billetter

Samme kvald som nyheten om at Flyr var gått konkurs, kom både Norwegian og SAS på banen med en melding til alle som nå står billettløse.

Strandede Flyr-passasjerer kan få kjøpe billigere billetter hjem. Det opplyser begge selskapene til NTB.

– De får et eget avslag. Dette gjelder de som er strandet ute og som skal hjem de nærmeste ukene, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman til NTB.

Tilbudet gjelder returer fram til 15. februar, og kundene må selv kontakte Norwegians kundesenter.

Norwegian stilte ikke opp med rabatterte billetter da SAS måtte kansellere flygninger i fjor sommer på grunn av streik.