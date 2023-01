Flyrs kriseplan gikk i vasken – i akutt pengenød

(E24) Flyselskapets forsøk på å hente penger mislyktes. Nå står Flyr i en kritisk finansiell situasjon, og styret må vurdere å det finnes alternativer for videre drift.

Flyr fikk ikke hentet mer penger.

Det kriserammede flyselskapets aksje raser over 70 prosent i tidlig handel etter en melding om at selskapet ikke kom i mål med å hente inn kapital.

Klokken 09.07 er kursen ned 75,36 prosent, skriver E24.

Les også NHH-professor om kriserammede Flyr: – Kan være kroken på døren

Finansieringsplanen som ble offentliggjort i november 2022 forutsatte en gitt kurs pr. aksje.

Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Selskapet har derfor siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendig kapital til en alternativ finansieringsplan.

Mandagens flyginger går som normalt, skriver selskapet.

Styreleder Erik Braathen i Flyr sier at selskapet som følge av global mangel på fly har opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre.

– Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass.

Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen, ifølge Braathen.

– Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sier Braathen.

Flyr står nå i en posisjon der selskapet akutt trenger penger, noe det i børsmeldingen beskriver som en «kritisk kortsiktig likviditetssituasjon».

«Administrasjonen og styret jobber videre med situasjonen og det er prioritet en.

Markedet vil få ny informasjon samtidig. Viser til Børs og Pressemelding for ytterligere informasjon», skriver Braathen i en SMS til E24.

– Veldig synd for den norske forbrukeren

Forvalter Jan Petter Sissener er gjennom sitt fond Canopus største aksjonær i Flyr.

– Selskapet har gjort sitt ytterste for å finne egenkapital, men hvis det ikke er mulig så havner selskapet i en alvorlig situasjon, sier Sissener til E24.

Så får vi se om de finner en løsning, sier Sissener.

– Vi hadde et åpent sinn og ville se om andre investorer kom på banen.

Sissener sier at dette utgjør 0,3 eller 0,4 prosent av fondets portefølje, så det er andre ting som er viktig for dem og han sier at de ikke kan bruke så mye tid på dette.

– Men det er veldig synd for den norske forbrukeren.

Sissener var blant arkitektene bak redningsplanen som nå feilet.

– Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg gjør videre nå, sier Sissener.

Peker på markedet

Flyrs rådgivere Arctic Securities, Carnegie og SpareBank 1 Markets har deretter fått i oppdrag å etablere en investorgruppe som kan bidra til en kapitalinnhenting på opptil 330 millioner kroner, for å oppfylle betingelsene i «wet lease»-avtalen og fylle opp Flyrs kasse.

Men til tross for støtte fra flere store aksjonærer har ikke rådgiverne klart å samle nok støtte til denne finansieringsplanen, melder Flyr.

Flyr peker på at markedsforholdene og fortsatt usikkerhet om luftfarten og inntjening i 2023 har gjort at investorene ikke har vært villige til å skyte inn kapital, til tross for mulighetene innen wet lease og bedret billettsalg.

Hentet 250 millioner kroner

Flyr sikret de første 250 millioner kroner i fjor høst i en kriseplan som besto av flere steg.

Selskapet ville hente i alt inntil 700 millioner kroner. Tegningskursen var satt til 0,01 kroner eller ett øre.

Siden den gang har aksjekursen til Flyr ligget under tegningskursen. Fredag stengte den til 0,69 øre.

Det kriserammede selskapet forsøkte tidligere i høst å hente penger, men forsøket ble mislykket før selskapet altså kun klarte å gjennomføre første steg i en ny finansieringsplan.