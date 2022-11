700.000 bruker ikke refleks

Vi er for lengst inne i den mørke delen av året, men hele 700.000 nordmenn bruker ikke refleks, viser en undersøkelse. Unge og Oslo-folk er verst.

Refleksen gjør deg mer synlig i mørket, men rundt 700.000 nordmenn bruker den ikke, ifølge Ipsos' undersøkelse for Gjensidige.

NTB

Denne uken har det vært flere ulykker der fotgjengere er påkjørt – to av dem med dødelig utfall. I den forbindelse har eksperter minnet om at alle trafikanter må bidra til å unngå ulykker. For fotgjengernes del bidrar refleks til at man lettere blir sett.

Kommunikasjonsdirektør Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige er skuffet over resultatet av en undersøkelse Ipsos har gjort for forsikringsselskapet. Den viser at 700.000 av oss ikke bruker refleks, skriver VG.

– Vi snakker om trafikksikkerhet. Særlig yngre grupper går med hodene i mobilen. Om man i tillegg er uoppmerksom og bilister ikke ser en, er det større sjanse for en ulykke, sier Rysstad.

Undersøkelsen, der 4200 personer er spurt om refleksbruk, viser at folk i Nordland er de beste refleksbrukerne. Der sier 93 prosent at de bruker refleks, mens det samme tallet er 63 prosent i Oslo, som ligger nederst.

En av fire under 30 år at de ikke bruker refleks. Dette gjør unge til den aldersgruppen som er dårligst på refleksbruk.