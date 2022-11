Ett år siden omikron­julebordet som gikk verden rundt: – Helt surrealistisk

(E24) Dagen etter at Markus Gjelseth leste om en ny koronavariant i Sør-Afrika, var det julebord for 120 gjester fra energiselskapet Scatec på restauranten hans i Oslo.

Daglig leder Markus Gjelseth foran Louise Bar og Restaurant, ett år etter at omikronvarianten av covid-19 hadde julebord ved restauranten.

David Bach

Adrian Nielsen (foto)

Det begynte å likne på en normaltilstand igjen høsten 2021. Restriksjonene var fjernet, men folk var forsiktige. Nordmenn brukte håndsprit, var forsiktige med håndhilsing, noen brukte fortsatt munnbind.

Men da Erna Solberg og Bent Høie ga hverandre en gjenåpningsklem i slutten av september, så det også ut som åpningen av en normal julebordsesong. «Vi har altså klart det. Sammen», skrev VG i sin leder den dagen.

Én måned senere, torsdag 25. november 2021 publiserte VG en nyhetsmelding fra NTB i sitt direktestudio om at en ny koronavirusvariant var oppdaget i Sør-Afrika, og at den ga «grunn til alvorlig bekymring».

– Jeg tenkte «Sør-Afrika, OK, vi får håpe at det ikke kommer til oss med det første». Og med oss mente jeg Norge og Oslo, sier Markus Gjelseth til E24.

Sammen med broren Joppe Gjelseth er han administrerende direktør i Mat og Drikke AS, som blant annet driver restauranten Louise på Aker Brygge i Oslo.

Det som skjedde ved brødrenes restaurant dagen etter denne nyhetsmeldingen, skulle bokstavelig talt gå verden rundt.

Fikk telefonen fra bydelsoverlegen

– Det opplevdes helt surrealistisk til å begynne med, sier han.

Fredag 26. november 2021 hadde børsnoterte Scatec booket julebord for hele 120 personer hos Louise. To av deltakerne hadde veldig nylig vært på reise til selskapets største utenlandskontor, i Cape Town i Sør-Afrika.

Scatec har ikke ønsket å medvirke til denne artikkelen.

Pinnekjøtt og lutefisk er de mest populære rettene under julebordsesongen på Louise. Etter bordsettingene forvandler restauranten seg til en nattklubb, med dansegulv og det som følger med. Så også denne fredagen.

Den påfølgende tirsdagen begynte alarmen å gå hos helsemyndighetene.

Administrerende direktør Markus Gjelseth i Mat og Drikke Gruppen AS driver Restaurant Louise på Aker Brygge i Oslo. Omikronutbruddet på denne restauranten gikk verden rundt.

– Så leste vi i avisen at bydelsoverlegen lurte på om det kunne ha vært et utbrudd av dette sørafrikanske mutasjonsviruset, i to puber i bydel Frogner. Jeg tenkte «fy fader, stakkars dem.» Og var takknemlig for at det ikke var oss.

– Så gikk det vel en dag eller noe før vi fikk en telefon, hvor assisterende bydelsoverlege informerte om at ett av de to utbruddene det var snakk om var her.

Nå eskalerte ting veldig fort, forteller Gjelseth. Restauranten fikk beskjed om å sende alle ansatte som hadde vært i kontakt med Scatecs julebord i karantene på dagen. FHI kom på befaring og sjekket ventilasjon og rutiner, og var ifølge Gjelseth fornøyd med hvordan de hadde håndtert situasjonen både før og etter.

Stengte på dagen

– Men så kom det, nesten en uke etter, en kontrabeskjed om at de ikke tok noen sjanser. Dere må stenge på dagen.

Avgjørelsen ble tatt på ettermiddagen lørdag 4. desember, en av de tre største omsetningsdagene i året for Louise.

Det var her, blant annet ved disse bordene, de julebordspyntede gjestene satte seg ned 26. november 2021. Bildet er tatt på et annet tidspunkt, men viser hvordan lokalet var innredet.

Det var ingen bønn. Gjestene i restauranten måtte bare legge ned bestikket, la glassene stå halvfulle. De ansatte ga beskjeden, pakket sammen og låste døren.

– De fikk ikke fullført middagen, og folk var jo også på vei i finklær til julebord. En lørdag i starten av desember, jeg tror klokken var 17. Det var ikke noe gøy, sier Gjelseth.

Bookingene som allerede var inne ble oppringt i kronologisk rekkefølge, fra dem som var på vei til dem som skulle komme om noen timer.

Restauranten var i rute til rundt én million kroner i anslått omsetning den dagen, forteller Gjelseth.

Den påfølgende mandagen fikk de åpne igjen. Regelen var ti dagers pålagt karantene med tilbakevirkende kraft, og åtte av dem hadde allerede passert.

– Etter det hadde vi åpent bare et par dager før regjeringen stoppet skjenkebevillingen i hele Norge.

Daværende statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie gir hverandre en klem under pressekonferansen om koronasituasjonen den 24. september 2021.

Verden rundt

VP for Health, Safety, Security and Environment Roar Haugland i Scatec, som også ledet kriseberedskapsteamet til selskapet, uttalte en liten uke etter julebordet at Scatec hadde fulgt myndighetenes råd under pandemien, og innførte ekstra tiltak for å beskytte samfunnet rundt og de ansatte.

De to ansatte som hadde vært i Sør-Afrika, reiste hjem før den nye varianten ble oppdaget.

Kort tid etter oppdagelsen, dukket det også opp smittetilfeller i Hongkong og Botswana.

Men selve episenteret for omikronvariantens videre spredning rundt planeten, var nå stedfestet til Louise Bar og Restaurant i Oslo.

– Det var verdens største utbrudd av omikronvarianten. Vi har sagt vi satte vår første verdensrekord, selv om den ikke var ønsket, sier Gjelseth.

Julebordet, eller i alle fall nyheten om utbruddet, gikk runden i internasjonale medier, fra Evening Standard, Sky News og Independent til Washington Post, CNBC, Seattle Times og LA Times.

– Jeg hadde noen fjernt bekjente i Taiwan som hadde lest om Restaurant Louise i de lokale mediene der nede. Vi fikk forespørsler fra USA, Europa og hele verden.

– Et slag i trynet

For Gjelseth-brødrene var det to ting som var veldig viktig å fokusere på, forteller han: Sikkerheten til gjestene og sikkerheten til de ansatte.

– Så ble den tredje prioriteten, når dette var håndtert, å prøve å begrense det økonomiske tapet. For det er klart, vi snakker nok en av topp tre omsetningsdager i året. Og det er etter halvannet år med pandemi. Så det var et skikkelig slag i trynet, men vi gjorde det vi kunne for å begrense det, og ikke minst berolige de ansatte, sier han.

Konsekvensene av supersprederhendelsen ble ikke kompensert, med unntak av den generelle kompensasjonsordningen. Den skulle bare dekke en viss andel av noen utvalgte faste uunngåelige kostnader.

– Men vi benyttet tiden stengt så godt som mulig. Vi valgte ikke å permittere de ansatte, men heller bruke januar til å rydde og vaske og sette nye systemer. Og så er jo situasjonen og livet for folk flest og selskaper generelt blitt bedre siden da, sier Gjelseth.

Først den 12. februar i år kunne statsminister Jonas Gahr Støre symbolsk kaste munnbindet under sin pressekonferanse om den endelige gjenåpningen.

Statsminister Jonas Gahr Støre demonstrerer at munnbindet kan tas av i forkant av en pressekonferanse om gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien, 12. februar i år.

Håpefull

– Det er utrolig deilig nå, vi er tilbake på samme sted et år senere, og det er helt fantastisk å se hvordan folk nå er ute og koser seg, deler opplevelser med hverandre og feirer juletiden sammen, sånn som vi ønsker å bidra til, sier Gjelseth.

Næringen hans var til tider mer besøkt av journalister som skulle dekke nedstengning og gjenåpning enn av faktiske gjester. Pandemien gikk hardt ut over serveringsbransjen.

– Sesongen i år blir forhåpentligvis mye mer preget av å servere mat og drikke til glade gjester enn å besvare medieforespørsler fra Washington Post og tysk TV og det sirkuset som oppsto i hele desember, sier Gjelseth.

Inngangspartiet til Louise på Aker Brygge i Oslo var i en periode selve illustrasjonen på omikronutbruddet i Norge.

– Dere fikk jo enormt med oppmerksomhet. Var all PR god PR?

– Jeg vet ikke, det er vanskelig å måle. Men vi følte at folk flest og mediene hadde ekstremt stor forståelse for at dette var det man kan kalle en god dose uflaks.

– Som en journalist sa til meg: Se for deg at du står med et verdenskart to meter foran deg og en dartpil i hånden, og du har akkurat hørt at det er kommet en ny omikron-mutasjon i Sør-Afrika. Hvis du skal kaste den pilen på verdenskartet for å gjette hvor neste store utbrudd er, hva tror du sannsynligheten er for at den pilen lander akkurat på deres restaurant?

– Det er jo bare å anerkjenne at sannsynligheten er forsvinnende liten.