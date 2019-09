TUI skaffer oversikt kunder rammet av Thomas Cook-konkursen

Reiseselskapet TUI setter opp erstatningsfly for kunder som er rammet av Thomas Cook-konkursen. Mandag har selskap ikke delte flygninger med Thomas Cook.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper som er eid av Thomas Cook, som natt til mandag gikk konkurs. Foto: Tim Goode / PA via AP / NTB scanpix

NTB

– Det er trist at Thomas Cook ikke lykkes med nattens forhandlinger, de er dypt respekterte bransjekollegaer som vi har jobbet tett med i mange år. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe kunder som er berørt av konkursen. Vi samarbeider nå med andre aktører i bransjen om å finne løsninger for dem som er berørt, sier Nora Aspengren, som er kommunikasjonsansvarlig i TUI i Norge, i en uttalelse.

TUI er et reiseselskap som på enkelte turer deler flygninger med Thomas Cook Airlines.

Hun opplyser at de vil sette inn erstatningsfly for kunder som er booket på Thomas Cook Airlines-fly de neste dagene.

– Enn så lenge vet vi lite om hvordan dette vil utvikle seg, vi følger med på situasjonen og berørte kunder vil bli informert.

Hun opplyser at selskapet mandag ikke har delte flyavganger med Thomas Cook Airlines.

– Vi jobber nå med å få oversikt over avganger resten av uken, og kan oppdatere dere når vi vet mer, sier Aspengren til NTB.