RIGGAR SEG FOR FRAMTIDA: Westcon i Florø investerte over 100 millionar kroner i nytt kaianlegg då oljekrisa slo inn. Sjølv om marknaden for riggarbeid i dag er tilnærma null, meiner verftssjef Mikael Johansen at dei skal klare å halde å halde hovudet over vatn til bransjen får ein opptur. FOTO: Petter Bjerck Olsen