Secret Service betalte opptil 12.500 kroner per natt på Trump-hoteller

Presidentens livvakttjeneste måtte betale langt mer for hotellrom enn statens satser egentlig tillater. – Vekker betydelig bekymring, uttaler demokraten Carolyn B. Maloney.

Publisert Publisert I går 22:38

Den statlige sikkerhetstjenesten Secret Service måtte ut med opp til 1.185 dollar per natt (tilsvarende 12.500 kroner) da de bodde på Trumps hoteller for å ivareta han og hans families sikkerhet.

Det er mer enn fem ganger så mye som føderale myndigheter normalt betaler statlige ansatte for hotellovernattinger, ifølge Bloomberg.

Informasjonen kommer frem i en pressemelding fra Representantenes hus sin tilsynskomité mandag.

– De skamløse prisene som har blitt belastet Secret Service under agenters hyppige opphold på Trump-eide eiendommer vekker betydelig bekymring for den tidligere presidentens selvhandel, skriver komiteens leder Carolyn B. Maloney i et brev til Secret Service der hun ber om mer informasjon, ifølge Politico.

Hun mener at de høye prisene kan ha resultert at skattebetalerne har gitt uventet store summer til Trumps virksomheter, som har slitt de siste årene.

Demokraten Carolyn B. Maloney mener Trump utnyttet skattebetalerne ved å ta betalt over statens satser når livvaktene bodde på hans hoteller for å ivareta hans sikkerhet

Kort tid etter at Trump gikk av som president ble det offentliggjort at flere av hans hoteller opplevde kraftige omsetningsfall i 2020. Konsernets samlede inntekter falt 37,7 prosent til 278 millioner dollar det året, har E24 tidligere omtalt.

Betalte seks ganger mer enn tillatt

Totalt har Secret Service brukt 1,4 millioner dollar på Trump-hotellene i USA. Men komiteen understreker at disse tallene trolig ikke er komplette.

I tillegg mangler kostnader ved Trumps eiendommer i andre land etter september 2021, fordi komiteen ikke har fått tilgang på disse tallene. Tall for ett opphold under Mar-a-Lago i 2019 mangler også, skriver Bloomberg.

Den dyreste hotellnatten fant sted på et Trump-eid hotell i Washington i 2017. Det var da Secret Service betalte 1.185 dollar per natt, nær seks ganger mer enn den tillate dagsatsen, ifølge Politico.

Representanter fra Trump Organization har ikke kommentert tallene fra komiteen.

Trumps resort i Mar-a-Lago er et av stedene Secret service har betalt skyhøye priser for å bo. Man betalte priser over statens satser fordi det ikke var mulige alternativer under statens satser, skrev de.

– Bare toppen av isfjellet

Ifølge Secret Service valgte man å bo på Trumps hoteller, tross for høye priser, fordi det ikke fantes alternativer under maksimumsprisen, skriver New York Times.

De normale satsene kan overskrides når det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge amerikansk lov.

Maloney skriver i brevet at komiteen vil fortsette å undersøke hvordan Trump Organization finansielt profitterte på presidentskapet, særlig med tanke på relasjoner til andre stater.

– Dette er bare toppen av isfjellet, sier hun.

Secret Service har nå fått til utgangen av måneden med å komme opp med mer informasjon, inkludert blant annet en fullstendig liste over Secret Services overnattinger på Trump Organizations eiendommer.