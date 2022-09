Store Norske forlenger gruvedriften på Svalbard

Økt etterspørsel og økte priser på kull gjør at gruveselskapet forlenger driften frem til 2025.

Store Norske forlenger produksjonen ved Gruve 7, som egentlig skulle avvikles i 2023.

Store Norske forlenger driften av Gruve 7 utenfor Longyearbyen på Svalbard til sommeren 2025. Det melder gruveselskapet i en pressemelding.

– På grunn av markedssituasjonen i Europa har vi besluttet å drive gruva fram til sommeren 2025. Det betyr at vi får tatt ut ressursene som er i gruva. Det betyr også at vi sikrer to år lengre arbeid for våre ansatte, sier administerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas til NRK som omtalte saken først.

Statens gruveselskap på Svalbard skulle egentlig avvikle kulldriften i september 2023. Gruve 7 er Norges siste kullgruve på Svalbard.

Store Norske varslet tidligere i år at de vurderte å forlenge kulldriften.

Skal levere til tysk selskap

Store Norske er blitt enige med det tyske kjemikonsernet Clariant om å fortsettes å levere kull til industriproduksjon frem til 2025. Selskapet har kjøpt kull fra gruven i 40 år.

– Dette er en god løsning for alle parter. Vi får tatt ut de tilgjengelige kullreservene i Gruve 7 og er sikret god lønnsomhet med lav markedsrisiko gjennom denne avtalen med en kunde vi har hatt et langvarig profesjonelt samarbeide med, sier Store Norske-sjefen i pressemeldingen.

Gruveselskapet skriver at det tyske selskapet ønsker å sikre seg tilgang på kull i den kvaliteten de trenger.

– For vår del gir det oss noe lengre tid til en krevende og nødvendig omstilling av selskapet. Ikke minst er det gledelig for våre ansatte i Gruve 7 som får mer forutsigbarhet og kan stå lengre i jobb, sier Ertsaas videre.

Vestre: – Må ta vår del av ansvaret

Næringsminister Jan Christian Vestre sier i en pressemelding at det er krig og stor usikkerhet om tilgangen på kritiske råvarer.

Kullet fra gruven skal brukes i industriproduksjon, blant annet for å kunne produsere stål, meldingen. Stålproduksjon i Europa er Norge helt avhengige av, ifølge Vestre.

– Norge må ta vår del av ansvaret for forsyningssikkerheten for råvarer. Staten som eier vil derfor ikke motsette seg en betinget forlenget drift inntil juli 2025, sier han.

