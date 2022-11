Høy eksplosjonsfare etter at lastebil med gassflasker veltet i Oslo

Situasjonen er uoversiktlig og eksplosjonsfaren høy etter at en lastebil med gassflasker veltet på Alfaset i Oslo. Politiet vurderer å skyte flaskene.

En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, har veltet på Alfaset. Flere ambulanser står i beredskap i tilfelle situasjonen ender med ukontrollert eksplosjon og personskade.

Politiet viser et bilde av en lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, som har veltet på Alfaset. Det er fare for at den kan rase videre ned på toglinjene. Det er foreløpig uklart om det er lekkasje fra noen av flaskene.

En lastebil med gassflasker, blant annet acetylen, har veltet på Alfaset. Det er fare for at den kan rase videre ned på toglinjene. Det er foreløpig uklart om det er lekkasje fra noen av flaskene. Det er satt sikkerhetsavstand på 300 meter ved ulykkesstedet.

NTB

– Vi har flere skarpskyttere på stedet. Grunnen til at vi vurderer å skyte flaskene, er for å ta ned farepotensialet ved en eventuell eksplosjon, for å hindre mengden gass som kan eksplodere, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til Dagbladet.

Det var torsdag ettermiddag at lastebilen veltet på Alfaset. Det er opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. Politiet jobber med å få oversikt over situasjonen, blant annet ved å kjøre en robot inn til bilen for å fjerne duken som ligger over lasten.

– Det er mange gassflasker på lastebilen. Det er bekreftet fra brannvesenet, som er tettest på, at det lekker fra en eller flere flasker med acetylen. Det er utfordrende å få totaloversikt, men det er både svært brennbart og har høy eksplosjonsfare, sier operasjonslederen.

Det er fare for at bilen kan rase videre ned på toglinjene, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Bane Nor melder i 18.20-tiden at togtrafikken mellom Oslo S og Grorud er stanset, og at «dette vil ta tid».

Østre Aker vei var stengt mellom Brobekkveien og Nedre Kalbakkvei en kort periode, men ble åpnet for trafikk rundt klokka 18.30, opplyser politiet.

Politiet har sendt SMS til flere personer om hendelsen ettersom de har befunnet seg i nærheten av åstedet.

– Politiet har satt sperringer på stedet. Er dere på utsiden av disse, trenger dere ikke ringe oss for videre føringer, skriver politiet.