Hurtigruten tapte 268 millioner kroner i tredje kvartal

Pengene fortsetter å renne ut for fergeselskapet.

Hurtigruten tok i tredje kvartal en nedskrivning av verdier på 15,7 millioner euro.

Hurtigruten hadde et negativt resultat før skatt på 25,9 millioner euro i årets tredje kvartal, ifølge det ferske kvartalsregnskapet.

Dette tilsvarer rundt 268 millioner norske kroner, ifølge kronekursen tirsdag kveld.

Samme kvartal året før var tapet på 66,3 millioner euro. I årets ni første måneder er underskuddet på 129 millioner euro, eller 1,3 milliarder kroner.

Selskapet hadde en omsetning i tredje kvartal på 195 millioner euro. Dette tilsvarer 2 milliarder norske kroner. Sammenlignet var omsetningen i tredje kvartal året før på 49 millioner euro.

Hurtigruten tok i tredje kvartal en nedskrivning av verdier på 15,7 millioner euro, fremgår det. Det knyttet til teknisk skipsutstyr.

Cruisemarkedet har vært svært tynget av coronapandemien, samt høy inflasjon og og påfølgende lavere realinntekter, skriver selskapet i rapporten. Hurtigruten Group har opparbeidet en betydelig andel gjeld de siste årene. I kombinasjon med volatile internasjonale markeder øker det risikoen for utfordringer knyttet til refinansiering.

Hurtigruten er imidlertid optimistiske hva gjelder 2023 og viser til en økning i bestillinger for året, med et gjennomsnitt på 2 millioner euro de siste to ukene, opp 44 prosent fra forrige periode.