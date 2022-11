Eide får forhandlingsansvar på klimatoppmøtet

(E24) Norges klima- og miljøminister skal lede diskusjonene om kvotemarkedet sammen med Singapore. – Viktig fordi det muliggjør at land kan øke sine ambisjoner gjennom å samarbeide om utslippsreduksjoner, sier Eide.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har akkurat blitt bedt om å lede sluttforhandlinger på årets COP i Egypt.

– COPs president har akkurat bedt oss om å lede diskusjonen om hvordan man skal følge opp artikkel 6 i praksis, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til E24.

Han kommer ut av kontoret til presidenten på klimatoppmøtet sammen med klima- og miljøminister Grace Fu fra Singapore.

Artikkel 6 i Parisavtalen handler om markedssamarbeid for CO₂-utslipp, for å få i gang utslippsreduksjoner raskt nok til å møte 1,5 graders-målet.

Jobber videre på Glasgow-vedtak

Dette kom på plass under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor, også den gang ledet av Eide og Fu. I år skulle FN-landene møtes for å jobbe videre med hvordan systemet kan fungere i praksis.

Det er mange tekniske og praktiske ting som skal på plass i utformingen. Hvordan skal land som kjøper og selger kvoter forholde seg til det, og skal det telles på begges utslippskutt, eller bare ett av dem, er blant spørsmålene som diskuteres.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) under Klimatoppmøte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt.

– Artikkel 6 er viktig fordi det muliggjør at land kan øke sine ambisjoner gjennom å samarbeide om utslippsreduksjoner, sier Eide.

– Det er i prinsippet mulig for alle å kutte klimagassutslipp, men det blir mer krevende når verden skal ned mot netto null. Artikkel 6 er et verktøy som kan bli særlig viktig på veien dit, sier han videre.

Forhandlingene på toppmøtet er inne i uke to, og nå begynner bildet å tegne seg, påpeker Eide.

Det flommer over av ministre fra ulike land. Alle er ute etter å fremme sine standpunkter.

Forhandlingene som gjenstår handler blant annet om finansiering til klimatilpasning og til tap og skade.

– Tydelig at man ikke står samlet

Ungdomsdelegat Benedicte Steinbakk følger forhandlingene på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh. Hun sier til E24 at forhandlingene går tregt og at de mangler inntrykk av at krisen er kritisk og krever ambisiøse tiltak nå.

Det gjør at gjennomføringen av Artikkel 6 i Parisavtalen står i fare for å bli utsatt, sier Steinbakk.

Artikkel 6 skulle vært ferdigdiskutert den første uken av klimatoppmøtet, men diskusjonene pågår fremdeles nå som vi er inne i uke to av forhandlingene, forteller Steinbakk.

– Tirsdag i uke 2 så prøver møtelederne å styre mot en systematisk konklusjon, men det tar lang tid å samkjøre seg. Det er tydelig at man ikke står samlet for å nå 1,5-gradersmålet i tide, sier hun.