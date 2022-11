Mowi etter Salmars permitteringsvarsel: – Denne galskapen må ta slutt nå

Salmar er siste laksegigant til å varsle massepermiteringer. Mowi avviser ikke at også de kan måtte gjøre det samme.

Oppdrettsgiganten Mowi sier at det ikke er aktuelt med permitteringer hos dem nå, etter at Salmar tidligere mandag sendte permitteringsvarsel til 851 ansatte.

– Men dersom ikke prosessen blir utsatt eller forslaget om bruk av normpris blir endret umiddelbart blir dette selvsagt aktuelt for oss, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi til E24.

Han mener Lerøy og Salmars permitteringer viser alvorligheten i situasjonen.

– Denne galskapen må ta slutt nå, sier Hjetland.

– Det er veldig enkelt og rett frem. Vi kan ikke skjønne hvordan regjeringen kan sitte og se på at folk i distrikta blir permittert uten å løfte en finger.

OPPGITT: Kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland.

Salmars økonomi I rapporten for tredje kvartal hadde Salmar det administrerende direktør Frode Arntsen kalte «solide» resultater. Laksekjempen hadde et operasjonelt driftsresultat på 1,3 milliarder kroner – opp fra 748 millioner i tredje kvartal i fjor. Salmar betalte 22 millioner kroner i utbytte til aksjonærer i tredje kvartal. Så langt i år har de betalt 2,5 milliarder. I 2021 betalte de totalt 2.4 milliarder i utbytte.

– Ødelagt markedet

Salmar sendte ut pressemelding mandag der det kommer frem at de varsler permitteringene. De skylder på at regjeringens forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter».

«Skattbar inntekt som grunnlag for den nye skatten skal være en «spotpris» på helfisk, noe som kan avvike vesentlig fra faktisk realisert salgspris på en variert produkt- og kontraktsportefølje», skriver Salmar.

Salmar skriver at dette får særlig negative utslag for videreforedling som ordinært er basert på fastpriskontrakter, ikke spotpris.

1.900 ansatte

I pressemeldingen beskriver de permitteringene som «dypt beklagelig».

696 av de som blir berørt av varslet er tilknyttet videreforedlingen ved de to anleggene.

Resterende 155 vil være tilknyttet slakteriet på Innovamar på Frøya og dette skyldes normale svingninger og lavere slaktevolum på vintermånedene.

Salmar har 1.900 ansatte, ifølge egne nettsider.