Oppført som partner hos Argentum-konkurrent

(E24): I ansattlisten til et ferskt investeringsselskap er Joachim Høegh-Krohn og fem andre tidligere Argentum-ansatte ført opp. Argentum sier de ikke har blitt varslet om planene.

Joachim Høegh-Krohn gikk av som sjef i det statlige investeringsselskapet Argnetum etter at det ble kjent at han siden 2006 hadde mottatt over 135 millioner kroner i lønn, bonus og utbytte fra den omstridte Bradbenken-ordningen.

I fjor sommer varslet Joachim Høegh-Krohn at han gikk av som direktør i det statlige investeringsselskapet etter 16 år i sjefsstolen. Før den tid var mesteparten av styret kastet av næringsminister Jan Christian Vestre.

Avgangen kom i etterkant av BTs avsløring av at Høegh-Krohn siden 2006 hadde mottatt over 135 millioner kroner i lønn, bonus og utbytte fra den omstridte Bradbenken-ordningen.

I slutten av september ble det kjent at Høegh-Krohns nestkommanderende, Espen Langeland, tar over som administrerende direktør i selskapet, skriver E24.

Nå har fem ansatte blitt med Høegh-Krohn ut døren, og sammen med gamlesjefen skal de arbeide for et investeringsselskap som skal investere i tilsvarende fond som Argentum, ifølge nettsiden til Turnstone Private Equity.

Starter nytt PE-selskap

Da Høegh-Krohn varslet sin avgang i fjor, opplyste han samtidig at han ville starte et investeringsselskap hetende Idun Vesta AS med de lokale bergensinvestorene Bjørn Østbø og Jan Olav Jørgensen.

Det ble da informert om at selskapet skulle investere eiernes egne midler i aksjer, eiendom og lignende investeringsobjekter.

I november registrerte Østbø et nytt selskap hetende AEGERTER 1 AS i Brønnøysundregistrert. Deretter skiftet det navn til Vesta Partners AS den 3.januar, før det til slutt skiftet navn til Turnstone Private Equity 17.januar.

På ansattsiden til selskapets nettside fremkommer det at seks personer jobber for Turnstone - samtlige tidligere Argentum-ansatte. Ansattsiden er ikke tilgjengelig fra førstesiden på selskapets nettadresse. Etter at E24 tok kontakt med de tidligere Argentum-ansatte, har siden blitt tatt ned.

De tre tidligere Argentum-toppene står oppført som ansatte på nettsidene til Turnstone Private Equity.

Nettsiden viste i tiden den var oppe, at ledergruppen til Turnstone Private Equity er den samme som ledet Argentum i en årrekke. Nettsidens domene er registrert på Jan Olav Jørgensens private holdingselskap.

I tillegg til tidligere Argentum-direktør Joachim Høegh-Krohn, vil også Argentums investeringsdirektør Daniel Rygg og finansdirektør Henning Fredriksen følge med gamlesjefen til det nystartede investeringsselskapet.

Tre andre junioransatte fra Argentums investeringsavdeling vil også følge med på reisen, viser oversikten.

Argentum: – Ikke kjent med planene

Av hjemmesiden til det nyetablerte selskapet fremgår det at de, som Argentum, vil investere i fond som kjøper og investerer i tidlig-fase-selskaper.

Ny Argentum-direktør Espen Langeland opplyser til E24 at han var ukjent med de gamle kollegenes planer. Høegh-Krohn, Fredriksen og Rygg jobbet ut fjoråret i Argentum og mottok lønn , ifølge Langeland.

Det fremgår også av Linkedin-profilene til Fredriksen, Rygg og de tre andre ansatte at de jobbet i Argentum frem til nyttår.

– Arbeidet de med oppstarten til det nye investeringsselskapet samtidig som de var ansatt i Argentum?

– Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Langeland.

– Vil det nye selskapet bli en konkurrent til Argentum?

– Argentum er ledende på fondsseleksjon og har den beste plattformen for å gjøre PE-investeringer i Europa. Vi har ytterligere styrket vår allerede unike posisjon i markedet og skal fortsette å levere gode resultater på vegne av vår eier og våre investorer, sier Langeland.

Ukjente lønnsbetingelser

De tre tidligere Argentum-lederne mottok samlet rundt 68,5 millioner kroner i utbytte fra den såkalte Bradbenken-ordningen mens de var ansatt i det statlige investeringsselskapet.

I tillegg kom lønn og bonus gjennom arbeidsavtalene med Argentum.

Det er ukjent hva slags betingelser de vil få i Turnstone Private Equity. Men normalt betyr et partnerskap at man også sitter med eierskap i selskapet. Det kan bety årlige utbytteutbetalinger avhengig av selskapets prestasjoner.

De tre Argentum-toppene mottok imidlertid ikke aksjer ved etableringen av det nye investeringsselskapet i november i fjor, viser Brønnøysundregistret.

– Ingen kommentar

E24 har forsøkt å innhente kommentar fra både Joachim Høegh-Krohn, Henning Fredriksen og Daniel Rygg.

– Jeg har ingen kommentar. Ha en fin dag, sier Fredriksen til E24.

Det har foreløpig ikke lyktes E24 å innhente en kommentar fra Høegh-Krohn og Daniel Rygg. Heller ikke de tre andre tidligere Argentum-ansatte har besvart E24s henvendelser.

Bjørn Østbø som i Brønnøysundregistret er oppført som styreleder, tok først telefonen, men ønsket å konsultere noen før han kommenterte saken. Han har ikke besvart senere henvendelser.

Varamedlem i styret, Anders Mork Østbø, ønsker ikke å kommentere saken når E24 ringer.