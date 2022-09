Hydro stenger ned kapasitet på Husnes og Karmøy

(E24) Hydro stenger ned noe av aluminiumproduksjonen på Husnes og Karmøy grunnet den ekstraordinære situasjonen i Europa.

Hydro Aluminium på Karmøy.

Det kommer frem i en melding tirsdag ettermiddag, skriver E24.

Hydro varslet nylig at selskapet stenger ned et anlegg i Slovakia grunnet høye strømpriser. Nå rammes også produksjonen ved norske verk av den økonomiske krisen i Europa.

– Den ekstraordinære situasjonen i europeisk økonomi og energimarked gir en usikker markedssituasjon og en svakere etterspørsel etter aluminiumsproduktene våre, sier Eivind Kallevik, konserndirektør og leder for Hydro Aluminium Metal.

– Selv om 50 prosent av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium har blitt midlertidig eller permanent stengt i løpet av det siste året, fører nå fallet i etterspørsel til en oppbygging av lager som gjør det nødvendig med ytterligere tiltak, legger han til.

Skal ikke permittere folk

Selv om produksjonen kuttes, vil Hydro Karmøy og Hydro Husnes ikke redusere bemanningen eller permittere folk, ifølge meldingen.

Selskapet vil begynne å ta ned produksjonen om kort tid. Med grepene på Hydro Husnes og Hydro Karmøy vil selskapet kutte produksjonskapasiteten med 110.000 til 130.000 tonn aluminium pr. år.

De to anleggene ligger i områdene med dyrest strøm i Norge. Hydros anlegg i Sunndal ligger i et område med billigere strøm.

Ifølge Hydro vil nedstengningen av kapasitet redusere selskapets strømforbruk med mellom 170 og 200 megawatt.

Ved full drift tilsvarer dette et forbruk på mellom 1,5 og 1,75 terawattimer (TWh) på årsbasis. Norges samlede årlige strømforbruk er til sammenlikning på om lag 140 TWH

– Vil bli gjort tilgjengelig

Når Hydro bruker mindre strøm, vil det være mer kraft til gjengelig til andre forbrukere i de sørlige delene av Norge. Det er for tiden lite vann i magasinene, og E24 har tidligere skrevet at staten vurderer å betale industri for å stenge ned produksjon hvis det blir nødvendig å spare på strømmen til våren.

– Overskuddskraft vil bli gjort tilgjengelig i markedet, og nå vil vi få et overskudd, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til E24.

– Bakgrunnen for den delvis nedstengningen er lavere marked og lagre som bygger seg opp. Når vi først gjør dette, så vil vi velge områder der kostnaden med å stenge blir lavest. Så sånn sett spiller strømprisene inn, sier han.

– Godt posisjonert

Tross økt usikkerhet og fallende markedsutsikter på kort sikt, tror Hydro på økt etterspørsel over tid.

– Vi mener at sterke rammevilkår for industri i Norge, inkludert tilgang til fornybar kraft, gjør at Hydros norske aluminiumverk vil være godt posisjonert i det voksende markedet for lavkarbonaluminium, sier Kallevik.

Selskapet vil fremskynde planlagte investeringer og videreutvikle anleggene sine for fremtidig etterspørselsvekst i perioden med lavere aktivitet, påpeker han.