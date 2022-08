Ny dobbel renteheving fra Norges Bank

Norges Bank hever renten med et halvt prosentpoeng til 1,75 prosent og varsler ny heving i september. Flere økonomer tror på enda et dobbelt rentehopp.

SENTRALBANKSJEF Ida Wolden Bache hever renten mer enn varslet før sommeren, og åpner for ny heving i september.



– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

For andre gang på rad hever Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng, dobbelt så mye som normalt. Renten blir dermed på 1,75 prosent, det høyeste siden 2011.

Fakta Dette er Norges Bank Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven , som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær to prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gis direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner. Les mer

Samtidig varsles det at styringsrenten «mest sannsynlig» settes videre opp i september, uten at det sies noe om hvor mye.

– Prisoppgangen de siste månedene har vært bredt basert og kan innebære at prisveksten holder seg høy lenger. Det tilsier en raskere renteoppgang enn anslått i juni, skriver Norges Bank.

Banken tilføyer at en raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå, og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem.

Stor usikkerhet

Rentekomiteen i banken understreker at det er stor usikkerhet om utviklingen fremover.

– Det er en risiko for at lite ledig kapasitet i norsk økonomi og vedvarende prispress internasjonalt fører til at prisveksten skyter ytterligere fart, heter det.

– På den annen side kan renteoppgangen og den høye prisveksten gi en raskere avdemping i boligmarkedet og i husholdningenes konsum enn det vi legger til grunn.

Det er også en risiko for en kraftigere oppbremsing av veksten internasjonalt.

I juni overrasket sentralbanken med den første doble rentehevingen på 20 år. Samtidig sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at renten sannsynligvis ville settes videre opp til 1,50 prosent i august.

Høyere enn ventet inflasjon langt over målet, har imidlertid ført til at de fleste økonomer regnet med at Norges Bank ville reagere kraftigere enn varslet nå i august.

Da pandemien kom til Norge lå renten på 1,50 prosent, før sentralbanken leverte flere krisekutt til ny bunnrekord på null prosent våren 2020.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, understreker at rentehevingen vil merkes, særlig for de med høye lån.

Venter ny dobbeltheving

Både Nordea Markets og DNB Markets venter ny dobbel renteheving også på møtet i september.

– Norges Bank har ikke tid til å vente og være på den forsiktige siden, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets til E24.

Wolden Bache sa før sommeren at det lå an til enkle rentehevinger på hvert av møtene ut året.

Haugland tror rentehoppet kommer til å merkes.

– Kanskje mest for dem med middels eller høye inntekter, for de har høye lån. Dette vil merkes, det er ingen tvil om det, sier hun.

Dagens rentebeslutning kommer etter et såkalt mellommøte, uten fullstendige analyser og nye prognoser for rentene fremover. Det er heller ingen pressekonferanse, så økonomene venter spent på talen som sentralbanksjefen holder i Arendal klokken 13.

Publisert: 18. august 2022 10:00 Oppdatert: 18. august 2022 11:04